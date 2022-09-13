Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak













Teşkilatı'ın Hulki'si artık Kuruluş Osman dizisinde

Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında?

Nihat Altınkaya'nın yer aldığı projeler

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın yer aldığı her bölümü ile reyting rekoru kırarken senaryosunu da Mehmet Bozdağ yer almaktadır. Yeni sezonu için ekran karşısına geçmeye hazırlanan Kurtuluş Osman'ın başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimler yer almaktadır. Çekimleri devam eden dizinin üçüncü sezonu için yeni oyuncu transferleri yapılmaya başlandı. Aksiyon ve heyecanın doruklarda yer aldığı diziye Teşkilat dizisinden transfer yapıldı. İşte, o isim haberimizde... Her hafta içi Çarşamba günü ATV ekranlarında olan Bozdağ yapımı dizi Kuruluş Osman, zengin oyuncu kadrosu ile sevenlerin gönlünü kazanmaktadır. Dördüncü sezon kadrosuna bomba gibi giriş yapan diziye Teşkilat dizisinin sevilen oyuncusu geçiş yaptı.TRT1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisinde Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya dizide ayrılması üzerine yeni dizisini açıkladı. Sürpriz bir karakter ile Kuruluş Osman dizisinde yer alacak olan Altınkaya, yeni sezon dizisi belli oldu.1979 yılında Karabük'te dünyaya gelen Altınkaya'nın asıl ismi Nihat Alptuğ Altınkaya'dır. Asıl memleketi Rize olan ünlü oyuncunun ilk, orta ve lise hayatı Karabük'te tamamlanırken iki tane kız kardeşi vardır. Annesi banka memuru olan Altınkaya'nın babası ise demir çelik işiyle uğraşmaktadır. İlk iş deneyimi bir gece clubunda güvenlik olurken devamında İstanbul'a taşınmasıyla beraber boks eğitimi almıştır. Yolda yürürken keşfedilen Altınkaya öncelikli olarak model olurken devamında ise oyunculuğa geçiş yapmıştır.2018 Elimi Bırakma 2017 - 2019 Söz 2016 Yüksek Sosyete 2009 Kahramanlar 2007 Dudaktan Kalbe 2007 Menekşe ile Halil 2006 Binbir Gece 2003 - 2005 Kurtal Vadisi