Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın yer aldığı her bölümü ile reyting rekoru kırarken senaryosunu da Mehmet Bozdağ yer almaktadır. Yeni sezonu için ekran karşısına geçmeye hazırlanan Kurtuluş Osman'ın başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimler yer almaktadır. Çekimleri devam eden dizinin üçüncü sezonu için yeni oyuncu transferleri yapılmaya başlandı. Aksiyon ve heyecanın doruklarda yer aldığı diziye Teşkilat dizisinden transfer yapıldı. İşte, o isim haberimizde... Her hafta içi Çarşamba günü ATV ekranlarında olan Bozdağ yapımı dizi Kuruluş Osman, zengin oyuncu kadrosu ile sevenlerin gönlünü kazanmaktadır. Dördüncü sezon kadrosuna bomba gibi giriş yapan diziye Teşkilat dizisinin sevilen oyuncusu geçiş yaptı.
MEDYA
13 Eylül 2022 - 10:45
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman'a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak
ATV ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi her bölümü ile beğenileri toplamaya devam ediyor. Teşkilat dizisinde rol alan önemli isimlerden birisi yeni diziye geçti. Kuruluş Osman'a teşkilat dizisinden geçiş yapan yeni oyuncu görenleri şaşırttı. Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu haberimizde yer almaktadır
MEDYA
13 Eylül 2022 - 10:45
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