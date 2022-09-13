MEDYA
13 Eylül 2022 - 10:45

Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman'a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak

ATV ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi her bölümü ile beğenileri toplamaya devam ediyor. Teşkilat dizisinde rol alan önemli isimlerden birisi yeni diziye geçti. Kuruluş Osman'a teşkilat dizisinden geçiş yapan yeni oyuncu görenleri şaşırttı. Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu haberimizde yer almaktadır

MEDYA
13 Eylül 2022 - 10:45
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Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak


Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın yer aldığı her bölümü ile reyting rekoru kırarken senaryosunu da Mehmet Bozdağ yer almaktadır. Yeni sezonu için ekran karşısına geçmeye hazırlanan Kurtuluş Osman'ın başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimler yer almaktadır. Çekimleri devam eden dizinin üçüncü sezonu için yeni oyuncu transferleri yapılmaya başlandı. Aksiyon ve heyecanın doruklarda yer aldığı diziye Teşkilat dizisinden transfer yapıldı. İşte, o isim haberimizde...

Her hafta içi Çarşamba günü ATV ekranlarında olan Bozdağ yapımı dizi Kuruluş Osman, zengin oyuncu kadrosu ile sevenlerin gönlünü kazanmaktadır. Dördüncü sezon kadrosuna bomba gibi giriş yapan diziye Teşkilat dizisinin sevilen oyuncusu geçiş yaptı.



Kuruluş Osman yeni oyuncu

Teşkilatı'ın Hulki'si artık Kuruluş Osman dizisinde

TRT1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisinde Hulki karakterine hayat veren Nihat Altınkaya dizide ayrılması üzerine yeni dizisini açıkladı. Sürpriz bir karakter ile Kuruluş Osman dizisinde yer alacak olan Altınkaya, yeni sezon dizisi belli oldu.

Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında?

Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında?

1979 yılında Karabük'te dünyaya gelen Altınkaya'nın asıl ismi Nihat Alptuğ Altınkaya'dır. Asıl memleketi Rize olan ünlü oyuncunun ilk, orta ve lise hayatı Karabük'te tamamlanırken iki tane kız kardeşi vardır. Annesi banka memuru olan Altınkaya'nın babası ise demir çelik işiyle uğraşmaktadır. İlk iş deneyimi bir gece clubunda güvenlik olurken devamında İstanbul'a taşınmasıyla beraber boks eğitimi almıştır. Yolda yürürken keşfedilen Altınkaya öncelikli olarak model olurken devamında ise oyunculuğa geçiş yapmıştır.

Nihat Altınkaya'nın yer aldığı projeler

2018 Elimi Bırakma

2017 - 2019 Söz

2016 Yüksek Sosyete

2009 Kahramanlar

2007 Dudaktan Kalbe

2007 Menekşe ile Halil

2006 Binbir Gece

2003 - 2005 Kurtal Vadisi 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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