EKONOMİ
16 Mayıs 2023 - 19:41

Bu tutarı duyanlar inanamıyor: Tam 19 bin TL ödeme yapılacak!

Kurumlar ve bankalar arasında süren maaş promosyonları ile ilgili gelişmeler devam ediyor. O banka personeline 19 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
16 Mayıs 2023 - 19:41
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Bu tutarı duyanlar inanamıyor: Tam 19 bin TL ödeme yapılacak!


Kamu kurumları üç senede bir personeline en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayla çalışmaya devam ediyor. Peki hangi kurum için 19 bin TL ödeme yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ

Kamu kurumlarının bankalarla ihale usulü maaş protokol anlaşmaları hızla sürerken Siirt Defterdarlığı promosyon tutarları açıklandı. Siirt Defterdarlığı personeline 19 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. 



19 bin TL Promosyon Ödemesi

Siirt Defterdarı Yılmaz Şimşek şu açıklamayı yaptı; 'Siirt Defterdarlığına bağlı Merkez Müdürlükleri ve ilçe Malmüdürlükleri personeli için maaş protokol anlaşması imzalandı. Türkiye Vakıflar Bankası ile yapılan anlaşma neticesinde personele 19 bin TL ödeme yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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