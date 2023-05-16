Bu tutarı duyanlar inanamıyor: Tam 19 bin TL ödeme yapılacak!







19 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ







Kamu kurumları üç senede bir personeline en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayla çalışmaya devam ediyor. Peki hangi kurum için 19 bin TL ödeme yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kamu kurumlarının bankalarla ihale usulü maaş protokol anlaşmaları hızla sürerken Siirt Defterdarlığı promosyon tutarları açıklandı. Siirt Defterdarlığı personeline 19 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.Siirt Defterdarı Yılmaz Şimşek şu açıklamayı yaptı; 'Siirt Defterdarlığına bağlı Merkez Müdürlükleri ve ilçe Malmüdürlükleri personeli için maaş protokol anlaşması imzalandı. Türkiye Vakıflar Bankası ile yapılan anlaşma neticesinde personele 19 bin TL ödeme yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun.'