Bu üç burcun IQ’su zirvede! O astrolog duyurdu: Doğuştan saf ve zeki burçlar

Astrologlara göre, burç grupları arasında zekâ ve duygusallık açısından farklılıklar olduğu belirtilmektedir. İddialara göre, bazı burçlara mensup insanlar daha zeki ve mantıklı kararlar alırken, diğer burçlara mensup insanlar ise duygusal hareket etme eğilimindedir ve bu durumda şans faktörü de devreye girebilir.
DOĞUŞTAN ZEKİ OLAN ÜÇ BURÇ
DUYGUSAL OLAN ÜÇ BURÇ
Öte yandan, doğuştan en saf burçlar olarak Yay, Oğlak ve Yengeç belirtilmektedir. Bu burçlara mensup insanlar özgürlüklerine düşkün olabilir, duygusal tepkiler verme eğiliminde olabilir ve bazen dikkatsizlik gösterebilirler. Oğlak burcu insanları güvenmeye önem verirken, Yengeç burcu insanları duygusal hassasiyetleriyle tanınırlar.