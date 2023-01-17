Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyaları duyurulurken kara listede olan ya da icralık avukatlık olanlara kredi onayı verilmezken 14 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılarak 36 ay vade imkanı sunuldu. İşte kredi çekemeyenlerin imdadına yetişildi. Kredi veren bankalardan birini seçerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Kredi
17 Ocak 2023 - 08:30
Bu üçlü çok güçlü! Vatandaşların beklediği haber geldi: Tam 14.000 TL ödenecek! Duymayan kalmasın
3 bankadan öyle bir haber geldi ki kimse bu kampanyaya inanamadı. Garanti Bankası başta olmak üzere 2 banka daha açıklamalarda bulundu. Düşük faizli 14 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi. İhtiyaç kredisine kimler başvuru yapılabilir? İhtiyaç kredisi için hangi şartlar gerekir? İşte 3 bankanın kredi kampanyası haberimizde yer almaktadır.
Kredi
17 Ocak 2023 - 08:30