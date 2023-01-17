Kredi
17 Ocak 2023 - 08:30

Bu üçlü çok güçlü! Vatandaşların beklediği haber geldi: Tam 14.000 TL ödenecek! Duymayan kalmasın

3 bankadan öyle bir haber geldi ki kimse bu kampanyaya inanamadı. Garanti Bankası başta olmak üzere 2 banka daha açıklamalarda bulundu. Düşük faizli 14 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi. İhtiyaç kredisine kimler başvuru yapılabilir? İhtiyaç kredisi için hangi şartlar gerekir? İşte 3 bankanın kredi kampanyası haberimizde yer almaktadır.

Kredi
17 Ocak 2023 - 08:30
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Bu üçlü çok güçlü! Vatandaşların beklediği haber geldi: Tam 14.000 TL ödenecek! Duymayan kalmasın


Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyaları duyurulurken kara listede olan ya da icralık avukatlık olanlara kredi onayı verilmezken 14 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılarak 36 ay vade imkanı sunuldu. İşte kredi çekemeyenlerin imdadına yetişildi. Kredi veren bankalardan birini seçerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Banka müşterilerine ihtiyaç kredisi kampanyası sunarken kısa mesaj yöntemiyle beraber başvuru yapması mümkün. Finansbank üzerinden kredi almak isteyenler TC kimlik numarasını yazarak 5030 mesaj göndererek hızlı olarak başvurusu tamamlanır. Kredi onayının verilmesiyle beraber 14 bin TL ödemeler en yakın banka şubesine giderek alabilir. Bununla beraber mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilir. Çekilen kredide 36 ay vade bulunurken aynı zamanda 3 ay erteleme yapılması mümkün.



Garanti bankası ihtiyaç kredisi

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

14 bin TL kredi imkanı sunan bir diğer banka Garanti Bankası olurken kredi için nasıl başvuru yapılabileceği bilgisi verildi. Kredi başvurusu yapmak için banka şubesine gidilerek internet sitesinden de başvuru yapılabilir. Başvuruda bulunmak için bazı şartların karşılanması gerekir. Kredi başvurusunda bulunacak kişinin aktif olarak çalışıyor olması gerekir. En az 3 aylık sigorta priminin ödenmesi gerekir. Emekli olan vatandaşlar için emekli maaşını banka üzerinden kullanılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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