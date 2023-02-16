TEKNOLOJİ
16 Şubat 2023 - 19:45

Bu ülkeler ellerinden telefonu, telefondan Instagram'ı düşürmüyor! Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer buldu!

Instagram tarafından açıklanan verilere göre, en çok zaman geçirilen ülkeler belirlendi.

TEKNOLOJİ
16 Şubat 2023 - 19:45
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Bu ülkeler ellerinden telefonu, telefondan Instagram'ı düşürmüyor! Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer buldu!
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Instagram, kuruluşundan bu yana popüler bir sosyal medya platformu olarak kullanılıyor. Özellikle Türkiye'de yüksek bir kullanıcı sayısına sahip.

INSTAGRAM'I EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER BELLİ OLDU! TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKI YERİ ŞAŞIRTTI

Instagram, her yaş grubundan kullanıcıya hitap eden popüler bir sosyal medya platformudur. DataReportal, Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında Instagram kullanımı hakkında raporlar yayınladı. Raporlar, Türk kullanıcıların Instagram'da oldukça fazla zaman geçirdiğini ortaya koydu. Dünya genelinde ortalama olarak aylık 12 saat Instagram'da geçiriliyor. Raporların birinde, Türkiye'nin aylık ortalama 21,4 saat Instagram'da vakit geçirdiği belirlendi. Arjantin 17,6 saat ile Türkiye'den sonra en fazla zaman geçirdiği ülke oldu, ABD ve Birleşik Krallık ortalama 7,7 saat, Fransa ise 8,6 saat ile listede yer aldı.



konutİşte o sıralama:

1. Türkiye – 21.4 saat

2. Arjantin – 17.6 saat

3. Brezilya – 15.4 saat

4. Hindistan – 14.9 saat

5. Dünya ortalaması – 12 saat

6. Rusya – 9.6 saat

7. Kanada – 9.5 saat

8. Singapur – 9.5 saat

9. Avusturya – 8.6 saat

10. Fransa – 8.6 saat

11. Almanya – 8.5 saat

12. Birleşik Krallık – 7.7 saat

13. Amerika Birleşik Devletleri – 7.7 saat

14. Meksika – 6.9 saat

15. Güney Kore – 6.1 saat

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