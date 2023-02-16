Bu ülkeler ellerinden telefonu, telefondan Instagram'ı düşürmüyor! Bakın Türkiye kaçıncı sırada yer buldu!







INSTAGRAM'I EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER BELLİ OLDU! TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKI YERİ ŞAŞIRTTI







Instagram, kuruluşundan bu yana popüler bir sosyal medya platformu olarak kullanılıyor. Özellikle Türkiye'de yüksek bir kullanıcı sayısına sahip.Instagram, her yaş grubundan kullanıcıya hitap eden popüler bir sosyal medya platformudur. DataReportal, Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında Instagram kullanımı hakkında raporlar yayınladı. Raporlar, Türk kullanıcıların Instagram'da oldukça fazla zaman geçirdiğini ortaya koydu. Dünya genelinde ortalama olarak aylık 12 saat Instagram'da geçiriliyor. Raporların birinde, Türkiye'nin aylık ortalama 21,4 saat Instagram'da vakit geçirdiği belirlendi. Arjantin 17,6 saat ile Türkiye'den sonra en fazla zaman geçirdiği ülke oldu, ABD ve Birleşik Krallık ortalama 7,7 saat, Fransa ise 8,6 saat ile listede yer aldı.İşte o sıralama: 1. Türkiye – 21.4 saat 2. Arjantin – 17.6 saat 3. Brezilya – 15.4 saat 4. Hindistan – 14.9 saat 5. Dünya ortalaması – 12 saat 6. Rusya – 9.6 saat 7. Kanada – 9.5 saat 8. Singapur – 9.5 saat 9. Avusturya – 8.6 saat 10. Fransa – 8.6 saat 11. Almanya – 8.5 saat 12. Birleşik Krallık – 7.7 saat 13. Amerika Birleşik Devletleri – 7.7 saat 14. Meksika – 6.9 saat 15. Güney Kore – 6.1 saat