YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:31

Bu Ürünleri Otizmli Çocuklar Üretiyor - Afyon

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 13:31
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Bu Ürünleri Otizmli Çocuklar Üretiyor - Afyon


Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı dolayısı düzenlenen kursta katılan otizmli çocuklar hem el becerilerini geliştiriyorlar benzer şekilde sosyalleşiyorlar. Hazırlanan ürünler satışa sunularak elde ettikleri gelirle otizmli çocuklar yönelik etkinlikler düzenlenecek.


Afyon Otistik Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Beyaz Ay Derneği Afyonkarahisar Şubesi işbirliği ve Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen kursa ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 20 çocuğun katıldığı kursta öğrenciler iplere boncukları dizerek kolye, bileklik, tesbih ve daha birçok renkli ürün meydana koydu. Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas'ın idaresinde devam etmekte olan kursta hazırlanan ürünler satışa sunuluyor. Satıştan ele geçirilen gelirle de yine öğrenciler için sosyal aktiviteler düzenlenecek.




Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas yaptığı açıklamada, otizmli çocukların düzenledikleri kurs ve etkinliklerle sosyalleştiklerini dile getirerek şöyle konuştu:


“Burada çocuklarımız Halk Eğitim Merkezi kursları sayesinde kolye ve bileklik yapıyorlar. Bu sene Afyonkarahisar'ımız için önemli bir yıl, çünkü Büyük Taarruz'un 100. Yılı. O nedenle biz de çocuklarımıza ay yıldızlı, Atatürk'lü yine günün anlam ve önemini anlatan bileklikler yaptırıyoruz. Bunların satışa sunacağız, elde ettiğimiz gelirle de çocuklarımıza yönelik etkinlikler planlıyoruz.”

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Haber Editörü
Haber Editörü
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