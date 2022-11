Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya yükseldi

Bulaşığı makinede yıkamak artık lüks!

Türkiye’de her kalemdeki ürünlere zam gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada zamma ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Son olarak bir kullanıcının sosyal medya hesabında paylaştığı fiyatlar gündem oldu. Önceki dönemde kolayca ulaşılabilir olan bu ürünü almak artık büyük bir lüks oldu. Her evde kullanılan bulaşık makinelerini çalıştırmak için bulaşık tableti gerekiyor. vatandaşlar su faturalarından tasarruf etmek için bu yönteme başvururken şimdi bulaşık makinesi kullanmak elde yıkamaktan daha masraflı hale gelmeye başladı.Vatandaşlar markete gittiklerinde gördükleri fiyatlar karşısında şaşkına dönüyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımda bulaşık makinesi tabletinin bir paketinin 525 TL’ye yükseldiği görüldü.Bulaşık makinesi tabletinin fiyatı artık gram altınla yarışır hale geldi. daha önce en fazla 100 lira gibi bir fiyata satılan bulaşık tabletleri yapılan son zam ile birlikte 500 TL’yi aştı. Carrefoursa markette Fairy Platinum Plus 120’li Bulaşık Tabletinin fiyatı 525 lira 75 kuruş oldu. Vatandaşlar bu zam karşısında artık ne yapacaklarını bilemez hale geldi. birçok kişi bulaşık tabletlerine yüksek tutarlar ödemek yerine artık elde yıkamayı tercih etmeye başladı.Marketin internet sitesinde yer alan bulaşık tableti fiyatlarında en ucuz ve en azı 110 TL’ye satılıyor. Buna göre fiyat listesi şu şekilde: Fairy Platinum 72’li bulaşık tableti: 250 lira 90 kuruş Fairy hepsi bir arada 120’li indirimsiz 350 TL, indirimli 280 TL Finish hepsi bir arada 55’li tablet: 110 lira 95 kuruş Fairy Platinum Plus 120’li tablet: 525 lira 75 kuruş Fairy Platinum plus 75’li bulaşık tableti 335 lira 50 kuruş oldu. Bulaşık tableti fiyatları marketlere göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak fiyat aralıkları bu şekilde olmaktadır.