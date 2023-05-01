SAĞLIK
01 Mayıs 2023 - 16:00

Bu ürünü satın alanlar hemen iade etsin! Sakın ağzınıza bile sürmeyin: Duyuru yapıldı

Bu ürünü satın alanlar hemen iade etmeye başladı bile. Bir ürün için iade açıklamaları yapılırken tüketilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. Gıda ürünlerinde güvenlik insan sağlığı üzerinden büyük önem yer alırken o ürün üzerinden iadeler başladı.

SAĞLIK
01 Mayıs 2023 - 16:00
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Bu ürünü satın alanlar hemen iade etsin! Sakın ağzınıza bile sürmeyin: Duyuru yapıldı


Lidl, İspanyol patlamış mısır üreticisi Liven SA'nın birkaç ürün üzerinden çağırmalar yaşandı. Bahsi geçen ürünler üzerinden Pestisit klorpirifosyasal maksimum seviyelerinde yer alırken araştırmalar yapıldı. Bu durumda ürünü alanların tüketmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. Alanlar herhangi bir şubede iade işlemleri tamamlayabilecek.

mısır ürünü iade

ÜRÜN BİLGİLERİ



Geri iadeler işlemleri üzerinden ürünlerin"McEnnedy Mikrowellen Popcorn süß, 3x100 g" ve "McEnnedy Mikrowellen Popcorn gesalzen, 3x100 g" son kullanma tarihi 17.11.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 23.11.2024 und 15.12.2024 olan ürünler üzerinden yer alındı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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