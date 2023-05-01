Bu ürünü satın alanlar hemen iade etsin! Sakın ağzınıza bile sürmeyin: Duyuru yapıldı

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Lidl, İspanyol patlamış mısır üreticisi Liven SA'nın birkaç ürün üzerinden çağırmalar yaşandı. Bahsi geçen ürünler üzerinden Pestisit klorpirifosyasal maksimum seviyelerinde yer alırken araştırmalar yapıldı. Bu durumda ürünü alanların tüketmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. Alanlar herhangi bir şubede iade işlemleri tamamlayabilecek.Geri iadeler işlemleri üzerinden ürünlerin"McEnnedy Mikrowellen Popcorn süß, 3x100 g" ve "McEnnedy Mikrowellen Popcorn gesalzen, 3x100 g" son kullanma tarihi 17.11.2024, 21.11.2024, 22.11.2024, 23.11.2024 und 15.12.2024 olan ürünler üzerinden yer alındı.