Bu uygulamalar depremde hayat kurtarıyor! Hemen telefonunuza indirin

















Güvendeyim

Telefonunuz GPS hizmeti ile elde ettiği konumunuzu, uygulamanın ana sayfasındaki Güvendeyim butonuna bastığınızda SMS sistemi ile seçtiğiniz kişilere, ayarlar alanında belirlediğiniz en fazla 10 telefon numarasına yayınlar. Aynı şehirde ikamet etmeyen en az bir yakınınızın iletişim bilgilerini eklemeniz tavsiye edilir. Operatörünüz bu işlem için sizden normal SMS ücreti alacak. Telefonunuzun markasına, türüne ve bulunduğunuz ortama bağlı olarak, GPS servisi aracılığıyla konumunuzu almak daha uzun veya daha kısa sürebilir. Güvendeyim uygulaması yüklendikten sonra internet erişimi gerekmiyor. Sadece SMS gönderebiliyor olmak yeterli. Uygulamanın menüsünde deprem, sel ve yangın gibi temel bilgilere de erişilebiliyor.

AFAD

Lastquake





Voxer

Uygulama, Wi-Fi, 3G, 4G ve EDGE bağlantılarını destekler ve Bas-Konuş özelliği içerir.

Bridgefy

Bip

Life360

My Earthquake Alerts

Deprem Bilgi sistemi 3.0

112 Acil Yardım Butonu

Deprem sırasında hayat kurtarabilecek mobil uygulamaları, telefonunuzda bulundurun. Bas-konuş, internetsiz bağlantı, 112 acil butonu, konum gönderme gibi özellikleriyle bu uygulamalar afet sırasında güvende kalmanıza yardımcı olabilir. Deprem durumunda vatandaşlar AFAD acil çağrı butonunu kullanarak enkaz altında kalan sevdiklerini kurtarmanın yanı sıra giyecek ve gıda yardımı da dahil olmak üzere yardım talebinde bulunabilir. Bir doğal afet sırasında hayatta kalmanızı sağlamak için, hayat kurtarıcı özelliklere sahip bazı deprem mobil uygulamalarını aşağıda bulabilirsiniz.Deprem sırasında AFAD Acil Durum uygulaması kullanılarak, konum bilgileri sistemde saklandığı için telefonun şarjı bitse bile yardım talep edilebiliyor. Bu da arama ve kurtarma çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. AFAD uygulaması, sismik aktivite hakkında bilgi sağlayarak bireylerin depreme hazırlanmasına yardımcı oluyor. Uygulama, kullanıcıların Türkiye Deprem Veri Merkezi'nin yanı sıra CSEM ve USGS'den gelen verilere erişebilecekleri "Dünyadan Depremler" adlı bir bölüm içeriyor. 137.000 kullanıcısı olan AFAD mobil uygulaması, Türkiye Deprem Veri Merkezi'nin verilerini kullanarak deprem bilgisi ve çözümleri sunuyor. Uygulamanın İngilizce dil seçeneği ve görme engelli bireyler için özellikleri de bulunuyor. "Depremi Hissettiniz mi?" bölümü, kullanıcıların yaşadıkları bölgede meydana gelen 4.0 ve üzeri büyüklükteki bir depremin ardından deneyiml ve fotoğraflarını paylaşmalarına olanak tanıyor.Bu uygulama sayesinde depremler hakkında daha fazla bilgi edinebilir, aileniz ve sevdiklerinizle konuşabilirsiniz.Bu programın çalışması için internet yerine Bluetooth bağlantısı gerektiğinden, 100 metreye kadar uzaktaki kişilerle konuşabilirsiniz. Cep telefonları baz istasyonu görevi gördüğünden, daha fazla kullanıcı programı indirdikçe mesafe artar.Turkcell, tüm operatörlerin kullanımına sunduğu BiP için Acil Durum Butonu'nu güncelledi. Bu butonu kullanarak acil bir durumda aile üyelerinizi online olarak arayabilir ve konumuzu onlara iletebilirsiniz.Bu uygulamayı kullanarak aile üyelerinizin nerede olduğuna erişebilir ve telefonda konuşabilirsiniz.Bu program, kullanıcıların tüm dünyada meydana gelen güncel depremler hakkında veri elde etmelerini sağlar.Bu uygulama, Türkiye'deki herhangi bir konumun veya kullanıcının bulunduğu konumun depremsellik geçmişi verilerine erişilmesine olanak tanır ve kullanıcılara Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler hakkında bilgi verir.Sağlık Bakanlığı, acil durumlarda yerinizi bildirmek zorunda kalmadan size en kısa sürede ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Yardım Butonu'nu hayata geçirdi.