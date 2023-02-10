Deprem sırasında hayat kurtarabilecek mobil uygulamaları, telefonunuzda bulundurun. Bas-konuş, internetsiz bağlantı, 112 acil butonu, konum gönderme gibi özellikleriyle bu uygulamalar afet sırasında güvende kalmanıza yardımcı olabilir. Deprem durumunda vatandaşlar AFAD acil çağrı butonunu kullanarak enkaz altında kalan sevdiklerini kurtarmanın yanı sıra giyecek ve gıda yardımı da dahil olmak üzere yardım talebinde bulunabilir. Bir doğal afet sırasında hayatta kalmanızı sağlamak için, hayat kurtarıcı özelliklere sahip bazı deprem mobil uygulamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
TEKNOLOJİ
10 Şubat 2023 - 21:01
Bu uygulamalar depremde hayat kurtarıyor! Hemen telefonunuza indirin
6 Şubat günü yaşanan büyük ve yıkıcı deprem sonrasında insanlar deprem ile ilgili mobil uygulamaları da araştırmaya başladı. Peki hangi uygulamaların depremde faydası olur? Tüm detaylar haberimizde.
TEKNOLOJİ
10 Şubat 2023 - 21:01
GüvendeyimDeprem sırasında AFAD Acil Durum uygulaması kullanılarak, konum bilgileri sistemde saklandığı için telefonun şarjı bitse bile yardım talep edilebiliyor. Bu da arama ve kurtarma çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. AFAD uygulaması, sismik aktivite hakkında bilgi sağlayarak bireylerin depreme hazırlanmasına yardımcı oluyor. Uygulama, kullanıcıların Türkiye Deprem Veri Merkezi'nin yanı sıra CSEM ve USGS'den gelen verilere erişebilecekleri "Dünyadan Depremler" adlı bir bölüm içeriyor. 137.000 kullanıcısı olan AFAD mobil uygulaması, Türkiye Deprem Veri Merkezi'nin verilerini kullanarak deprem bilgisi ve çözümleri sunuyor. Uygulamanın İngilizce dil seçeneği ve görme engelli bireyler için özellikleri de bulunuyor. "Depremi Hissettiniz mi?" bölümü, kullanıcıların yaşadıkları bölgede meydana gelen 4.0 ve üzeri büyüklükteki bir depremin ardından deneyiml ve fotoğraflarını paylaşmalarına olanak tanıyor.
VoxerBu programın çalışması için internet yerine Bluetooth bağlantısı gerektiğinden, 100 metreye kadar uzaktaki kişilerle konuşabilirsiniz. Cep telefonları baz istasyonu görevi gördüğünden, daha fazla kullanıcı programı indirdikçe mesafe artar.
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