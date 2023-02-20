Bu uygulamaları mutlaka indirin! Deprem anında hayatınızı kurtarabilir







ANLIK DEPREM TAKİP UYGULAMALARI NELER? HAYAT KURTARAN UYGULAMALARI TELEFONUNUZA İNDİRİN!







DEPREM BİLGİ SİSTEMİ 3.0

BRIDGEFY

112 ACİL YARDIM BUTONU

WHISTLE

DEPREM AĞI NEDİR?

LASTQUAKE UYGULAMASI NEDİR?

Belirli uygulamalar, depremi tam olarak önceden tahmin edemeseler de sismik dalgaları kullanarak gerçekleşen veya olası depremleri gösterebiliyorlar.Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD verilerin i kullanan "Deprem Bilgi Sistemi" uygulaması, en güvenilir anlık deprem takip uygulamalarından biridir. Bu uygulama ile Türkiye genelindeki depremleri canlı olarak takip etmek mümkündür ve veriler her 10 saniyede bir güncellenir. Uygulama, 4 büyüklüğündeki depremleri takip edebilir ve harita üzerinde depremlerin merkez üssünü gösterir. Ancak, bu uygulama sadece Android işletim sistemini kullanan telefonlar tarafından kullanılabilir.AFAD tarafından hazırlanan ‘eAfad’ uygulaması, deprem anında vatandaşlara uyarı mesajı göndererek bilgilendiriyor. Uygulama, Android ve iOS (iPhone) cihazlarda kullanılabiliyor.AKUT (Arama Kurtarma Derneği) tarafından geliştirilen "Güvendeyim" uygulaması, deprem gibi doğal afet durumlarında kullanıcıların önceden belirlediği kişilere kısa mesaj göndererek güvende olduğunu bildiriyor. Bu uygulama Android ve iOS (iPhone) işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.Bu uygulama kullanıcılarına son depremler hakkında anlık olarak bilgi sunuyor. Uygulama ayrıca deprem ölçüm cihazlarının verilerini kullanarak depremlerin büyüklüklerini ve merkez üslerini gösteriyor. Uygulama, hem Android hem de iOS işletim sistemli cihazlarda kullanılabilir.Bridgefy uygulaması, telefonun Bluetooth özelliği aracılığıyla Wi-Fi veya mobil ağ hizmeti olmadan da yaklaşık 50 metre mesafedeki diğer kullanıcılara mesaj göndermeye olanak tanır.Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği '112 Acil Yardım Butonu' mobil uygulaması, kullanıcıların bulundukları konuma en yakın sağlık kurumuna ambulans çağırabilmelerini sağlıyor. Bu sayede acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebiliyor.Bir acil durumda yardım çağırmak için kullanabileceğiniz bir uygulama düdük sesi çıkararak dikkat çeker. Telefonunuz en yüksek seviyede tiz bir ses yayarak, yakınınızdaki kişilere veya ekiplere sizi bulmaları için yardımcı olur.‘Deprem Ağı’ isimli uygulama dünyanın her yerindeki sismik dalgaları takip etmenize olanak sağlıyor. Uygulamada ayrıca, insanlar hissettikleri depremleri bildirerek diğer kullanıcıları bilgilendirebiliyor. Uygulama, konum bilginizi paylaşarak hissettiğiniz depremin nerede olduğunu diğer kullanıcılara gösteriyor. Sohbet odaları oluşturma özelliği de bulunan uygulama, hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor ve uygulama mağazalarından indirilebiliyor.LastQuake, anlık deprem takip uygulamalarından biridir ve kullanıcılar depremi hissettikten sonra deneyimlerini paylaşabilirler. Uygulamanın anket özelliği, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlar. Yakınınızdaki depremleri takip edebilmeniz için de bir seçenek sunar. Ayrıca, bölgeden fotoğraf ve video paylaşarak depremin şiddetini gösterebilirsiniz. LastQuake uygulaması Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir.