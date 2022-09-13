TEKNOLOJİ
13 Eylül 2022 - 12:49

Bu uygulamalarla cihazınızı tüm dış olumsuzluklardan koruyacaksınız! Android cihazların ömrünü uzatan en iyi 10 antivirüs programı

Android işletim sistemli akıllı cihaz kullananlar, cihazlarında oluşan sorunları çözmek için antivirüs programlarına başvuruyor. Söz konusu programlar, cihazı bütün olumsuz dış etkenlerden koruyarak güvenli bir kullanım sunuyor. Peki, en iyi Android antivirüs uygulaması nedir? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
13 Eylül 2022 - 12:49
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Bu uygulamalarla cihazınızı tüm dış olumsuzluklardan koruyacaksınız! Android cihazların ömrünü uzatan en iyi 10 antivirüs programı


Android cihaz kullananların çoğu sık sık aşırı ısınma, yetersiz pil ömrü, performans düşüklüğü gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu tarz sorunlarda cihazın ömrünü uzatmak ve çalışma gücünü artırmak için kullanılan bazı antivirüs programları vardır. Peki, bu antivirüs programları nelerdir? İşte, android cihazınızın ömrünü uzatacak en iyi 10 antivirüs programı...

En çok tercih edilen antivirüs programları nelerdir?

Android cihaz kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ve uzmanların en fazla önerdiği uygulamalar şunlardır;



- Avg Antivirüs

- Norton Security And Antivirüs

- Kaspersky Mobile Antivirüs

- Mcafee Mobile Security

- Avast Mobile Security

- Bitfender Antivirüs

- Security Master

- DFNDR Security

- Sophos Mobile Security

- Virüs Cleaner

AVG antivirüs programının özellikleri

100 milyonu aşkın indirme sayısı bulunan uygulama, antivirüs özelliği dışında fotoğraf kasası, uygulama kilidi ve güvenli Wifi gibi özellikler de sunuyor. Ücretsiz olan bu uygulama ile cihazınızdaki bütün gereksiz dosyaları kısa süre içinde silebilirsiniz.

 avg antivirüs uygulaması

Norton Security And Antivirüs programının özellikleri

Ücretsiz olan uygulamayla kötü amaçlı yazılımlar, asus yazılımlar ve virüsleri kolaylıkla yok edebilirsiniz. Güvenli Wifi bağlantısı, web taraması ve istenmeyen çağrıları engelleme özelliklerini de sunan uygulama ile cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında uzaktan kilitleme özelliği ile cihazınızı koruma altına alabilirsiniz.

Kasperksky Mobile Antivirüs programının özellikleri

Bu program cihazda olan kötü amaçlı yazılımlar ile virüslerin manuel şekilde taranması sağlıyor. Arama filtresi, telefon bulma özelliği, kötü amaçlı yazılım taraması ve virüslere karşı etkin koruma özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor.

Mcafee Mobile Security programının özellikleri

Bilgi hırsızlığını önlemek amacıyla hazırlanan uygulamada; kilit uygulaması, güvenli Wifi kullanma, pil optimizasyonu, bellek temizleyicisi ve gizli selfie özellikleri bulunuyor.

Avast Mobile Security programının özellikleri

Program, virüslü yazılımlar ile Truva atlarına karşı cihazı koruyor. Uygulama kilitleme özelliğine de sahip olan program, en çok tercih edilen programlar arasında yer alıyor.

Bitdefender programının özellikleri

Programda bulut içi tarama teknolojisi bulunuyor. Hızlı tarama ve virüslere karşı cihazı koruma özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor.

 android cihaz antivirüs uygulaması

Security Master programının özellikleri

Cihazı koruduğu gibi performansını da artıran bu program, uygulama kilidi, anti virüs taraması, SMS filtreleme, güvenli WİFİ kullanımı, gereksiz uygulamaları silme, CPU soğutucu, pil optimizasyonu gibi birçok özelliğe de sahiptir.

DFNDR Security programının özellikleri

Program, anti hack ve kimlik avı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sophos Mobile Security programının özellikleri

2016 senesinde Av Test'in en iyi antivirüs uygulaması seçtiği program, cihazdaki uygulamaları tarama, kaybolan veya çalışan cihazları uzaktan kilitleme, istenmeyen çağrıları engelleme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Virüs Cleaner programının özellikleri

Programda; uygulama kilitleme, işlemci soğutucusu, güvenli Wifi taraması gibi özellikler bulunuyor.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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