Bu uygulamanın açığını bulanlar paraya para demeyecek! Open All firması duyurdu: Tamı tamına 20 bin dolar ödül verecek!

AÇIĞI BULANLARA YAPILACAK ÖDEMELER BAŞLADI







ELON MUSK 2018 YILINDA BU PROJEDEN AYRILDI





Open All firması, ChatGPT yapay zeka uygulamasında tespit edilen güvenlik açıkları için Bug Bounty adı altında bir ödül programı başlattı. Her bildirilen açık incelenecek ve ödül tutarı açığın ciddiyetine bağlı olarak değişecek. Ödüller 200 ila 20.000 dolar arasında değişecek. Amacı, uygulamada yer alan ve gözden kaçan hataların tespiti için parasal teşvik sağlamak.Open All firması, ChatGPT uygulamasında keşfedilecek hatalar için Bug Bounty adı altında bir ödül programı başlattı. Programda, her güvenlik açığı için ödül miktarı hata ve güvenlik kusurunun ciddiyetine göre değişiyor ve 200 ila 20 bin dolar arasında değişen nakit ödüller sunuluyor. Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda, 14 farklı açığın ödüllendirildiği ve ortalama ödül miktarının 1.300 dolar civarında olduğu görülüyor. Ayrıca, hata tespiti yapan kişilerin bildirimleri en fazla 3 saat içinde olumlu veya olumsuz bir geri dönüş alıyor.Open All firması, yapay zeka uygulaması ChatGPT üzerinde 7 yıldan fazla bir süredir çalışıyordu. Bu projeye Elon Musk da destek vermişti ve ünlü milyarder, yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Ancak Musk, 2018 yılında şirketten ayrıldığını duyurmuştu. Open All, yapay zeka teknolojisi geliştirmek için Microsoft'tan 13 milyar dolardan fazla yatırım aldı. Bu yatırım, Elon Musk şirketten ayrıldıktan sonra yapıldı. Şirketin piyasa değeri 30 milyar doları aşıyor.