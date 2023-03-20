Bu uygulamayı kullananlar başını taşlara vuracak! Bu aydan sonra kapatılıyor: Tamamen yasaklanacak







TikTok, Yeni Zelanda Parlamentosunda Devlete Ait Telefonlarda Yasaklandı

Yeni Zelanda milletvekilleri ve parlamentodaki diğer yetkililer tarafından kullanılan devlete ait telefonlarda TikTok uygulamasının kullanımının güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı açıklandı. Bu karar, hükümetin siber güvenlik uzmanlarının tavsiyesi üzerine alındı.





Yasak Sadece Parlamento Binasındaki 500 Kişi için Geçerli

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Çinli sosyal medya platformu TikTok'un kullanımına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık'ın TikTok'u yasaklama kararının ardından şimdi de Yeni Zelanda uygulamaya yönelik kendi yasağını duyurdu. Yasak ay sonunda yürürlüğe girecek. TikTok'un güvenliğine ilişkin endişeler artmaya devam ettikçe, giderek daha fazla ülke uygulamaya yasaklar getirmeyi düşünüyor.Yeni Zelanda'daki TikTok yasağı, ABD ve İngiltere'de olduğu gibi ülkedeki tüm hükümet çalışanlarına değil, sadece parlamento binasında çalışan yaklaşık 500 kişiye uygulanacak. Parlamento Hizmetleri Başkanı Rafael Gonzalez-Montero, kararın hükümetin kendi uzmanları tarafından yapılan analizlerin yanı sıra uluslararası meslektaşlarıyla yapılan görüşmelere dayanılarak alındığını belirtti. Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins de TikTok yasağı hakkında yorumda bulunarak, kişisel olarak telefonunda TikTok olmadığını belirtti ve "o kadar modern ve modaya uygun olmadığını" sözlerine ekledi.