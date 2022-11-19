Bu yapıldığında market fiyatları düşecek! Tarih verdi... TESK Başkanı'ndan umut veren açıklama!







Zamlar sadece vatandaşı vurmadı







Bu yapılırsa market fiyatları düşecek

Son aylarda marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatının artması tüm Türkiye’yi olumsuz etkiledi. Vatandaşlar alışverişleri sırasında bir gün önceki gördükleri fiyatın zamlandığını gördüklerinde mecburen satın almaktan vazgeçiyordu. Birçok ürüne yapılan zamlar nedeniyle vatandaşlar artık dolaplarını doldurmakta güçlük çekiyor. Türkiye’deki gıda pahalılığı devam ederken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken önemli açıklamalarda bulundu.TESK Başkanı Palandöken, rafla kasa fiyatı arasındaki farkın tüketicinin güvenini sarstığını söyledi. Bu fiyat farkının ceza kesilerek önlenemeyeceğini bu nedenle perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi gerektiğini belirtti. Fiyatlara yapılan zammın yalnızca vatandaşları değil tüm kesimleri olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, zincir marketlerdeki fiyat artışının vatandaştan esnafa, tedarikçiden nihai tüketiciye kadar herkesi ilgilendirdiği ifade etti. Vatandaşın daha rahat alışveriş yapabilmesi için ticari düzenlemenin yapılması gerektiğinin altını çizerek, vatandaşın kaliteli ürünü çok daha ucuza alabileceği bir sistemin devreye alınmasını söyledi.Bendevi Palandöken, sektör temsilcileri ile fiyatların düşürülmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi. Daha önce iki bakanlıkla yaptığı toplantılarda kalıcı bir kanuni düzenleme yapılmadığı sürece alışverişlerde fiyatların düşmeyeceğini hem de aynı anda 2-3 fiyatın birden olacağını söylediğini hatırlattı. Bu durumun ceza ile düzelmeyeceğini belirterek, bu konuda kesinlikle yasal düzenleme yapılması ve tek fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Palandöken, 60 yıldır esnaflık yaptığını ve hayatı boyunca hiçbir zaman böyle bir fiyat yükselişi görmediğini söyledi. TESK Başkanı Palandöken’in ifadelerine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından zincir market fiyatlarına ilişkin bir kanuni düzenleme yapılırsa fiyatlarda büyük bir düşüş yaşanacak.