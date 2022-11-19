Bu yapıldığında market fiyatları düşecek! Tarih verdi... TESK Başkanı'ndan umut veren açıklama!

Son aylarda marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatının artması tüm Türkiye’yi olumsuz etkiledi. Vatandaşlar alışverişleri sırasında bir gün önceki gördükleri fiyatın zamlandığını gördüklerinde mecburen satın almaktan vazgeçiyordu. Birçok ürüne yapılan zamlar nedeniyle vatandaşlar artık dolaplarını doldurmakta güçlük çekiyor. Türkiye’deki gıda pahalılığı devam ederken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken önemli açıklamalarda bulundu.
Zamlar sadece vatandaşı vurmadı
TESK Başkanı Palandöken, rafla kasa fiyatı arasındaki farkın tüketicinin güvenini sarstığını söyledi. Bu fiyat farkının ceza kesilerek önlenemeyeceğini bu nedenle perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi gerektiğini belirtti. Fiyatlara yapılan zammın yalnızca vatandaşları değil tüm kesimleri olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, zincir marketlerdeki fiyat artışının vatandaştan esnafa, tedarikçiden nihai tüketiciye kadar herkesi ilgilendirdiği ifade etti. Vatandaşın daha rahat alışveriş yapabilmesi için ticari düzenlemenin yapılması gerektiğinin altını çizerek, vatandaşın kaliteli ürünü çok daha ucuza alabileceği bir sistemin devreye alınmasını söyledi.