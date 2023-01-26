Devletin ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara sağladığı yardımların arasında evde bakım, aile yardımı, doğal gaz fatura destekleri, elektrik fatura yardımı, çocuk nafakası gibi birçok unsur yer alıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılan zam sonrası bu ücretler önemli ölçüde arttı. Yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilişkin ödemelerin yanı sıra bir defaya mahsus ödemeler de bulunmaktadır. Ancak bu ödeneklerden faydalanabilmeleri için vatandaşların belirli şartları sağlaması önemlidir. Bu gereklilikler karşılanırsa, 12 ay boyunca düzenli bir gelir elde edersiniz.
Finans
26 Ocak 2023 - 17:09
Bu yardım herkese şifa gibi gelecek! Başvuran herkes yararlanacak! Şartları taşıyan genç, yaşlı herkese 4.300 TL'lik karşılıksız aylık yardımı alacak
Gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde milyonlarca vatandaş başvuru yapabilecek ve aylık olarak 4 bin 300 lira ödeme alabilecek. Art arda 12 ay boyunca yatacak olan yoksulluk ödeneğinden ihtiyaç sahibi olarak belirlenen herkes faydalanacak.
Finans
26 Ocak 2023 - 17:09