Bu yardım herkese şifa gibi gelecek! Başvuran herkes yararlanacak! Şartları taşıyan genç, yaşlı herkese 4.300 TL'lik karşılıksız aylık yardımı alacak













ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ 216 TL'YE ÇIKARILDI

65 YAŞ AYLIĞI İLE EVDE BAKIM MAAŞ TUTARLARI

Devletin ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara sağladığı yardımların arasında evde bakım, aile yardımı, doğal gaz fatura destekleri, elektrik fatura yardımı, çocuk nafakası gibi birçok unsur yer alıyor. Yeni yılda asgari ücrete yapılan zam sonrası bu ücretler önemli ölçüde arttı. Yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilişkin ödemelerin yanı sıra bir defaya mahsus ödemeler de bulunmaktadır. Ancak bu ödeneklerden faydalanabilmeleri için vatandaşların belirli şartları sağlaması önemlidir. Bu gereklilikler karşılanırsa, 12 ay boyunca düzenli bir gelir elde edersiniz.İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlara elektrik yardımı 1-2 kişilik hanelere 108 TL ödenirken hanede 4 kişiye kadar yaşayan ailelere 180 TL ödeme yapılıyor. , 5 ve üzeri kişili ailelere ödenecek miktar ise tam 216 TL olarak belirlenmiştir.Asgari ücretin yükseltilmesi, daha yüksek yaşlılık aylığı ve evde bakım maaşlarına da yansıtılmıştı. 65 yaş emekli maaşı 2 bin 604 TL olarak belirlenirken evde bakım maaşı 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı.