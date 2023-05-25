Bu yardım ödemesinden faydalananlara müjde! 2023 zammı belli oldu: Evde Bakım maaşlarında rekor yükseliş!







2023 EVDE BAKIM MAAŞLARI







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri 2023 senesi başlangıcında zamlandı. Peki evde bakım maaşları ne kadar oldu? Evde bakım maaşları yattı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2022 senesi için evde bakım maaşları 3 bin 336 TL olarak hak sahiplerinin hesabına yatırılıyordu. Ocak ayından itibaren maaşlara yapılan zamlar doğrultusunda evde bakım maaşlarına da zam yapıldı ve 4 bin 337 TL olarak belirlendi. Evde bakım maaşlarının sorgulama işlemleri kısa mesaj ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla öğrenilebiliyor. E-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazıp aratarak ödemenizin yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar kısmi zamanlı şekilde sosyal güvenlik kapsamına da alınacak. Aynı zamanda evde bakıma muhtaç olan engelli ve yaşlılar için sigorta primlerinde ödeme kolaylığı sağlanarak emekliliklerinin kolaylaştırılacağı iddia ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak çalışmasının yürütüldüğü biliniyor. Engelli vatandaşların ilk olarak ailelerinin yanında desteklenmesi hedeflenerek 2006 senesinde evde bakım maaşları hak sahiplerine verilmeye başlandı.Temmuz ayında evde bakım maaşlarının asgari ücrete yapılacak zam doğrultusunda artması bekleniyor. Eğer yüzde 40 artış yapılırsa evde bakım maaşları da 6 bin TL'yi geçmiş olacak ve senelik olarak 72 bin TL'den fazla ödeme yapılmış olacak. Eğer evde bakım maaşlarına memur maaşlarına yapılan zam doğrultusunda artış yansıtılırsa ve yüzde 85 zammın hepsi yansıtılırsa iki katından fazla ödeme verilmiş olunacak. Evde bakım maaşları bakım ihtiyacı olan kişinin akrabasına, vasisine veriliyor. Evde bakım maaşlarına başvuru yapmak için en önemli kriter hane içine kişi başına düşen gelir. Başvurunun olumlu sonuçlanması için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az olması şartı aranıyor. Aynı zamanda bakım ihtiyacı olan kişinin sağlık raporunda ağır engelli ifadesinin yer alması gerekiyor. Eğer kişinin engeli yüzde 50 oranından azsa evde bakım maaşı verilmiyor. Başvuru şartlarını taşıyan kişiler Sosyal Hizmetler Müdürlükleri aracılığıyla talep edilen belgeleri götürerek başvurusunu oluşturabiliyor. Eğer rapor ve gelir kriteri taşınıyorsa ziyaret yapılıyor ve heyet tarafından sonuçlandırma işlemi yapılıyor. Evde bakım maaşı başvuruları iki ay gibi bir sürede sonuçlanıyor. Evde bakım maaşından faydalanmak için akraba tarafından 24 saat bakımın yapılması gerekiyor eğer ev içinde bakım yapacak bir yakın yoksa kişiye bakan kişinin en az 8 saat bakım ihtiyacı olan kişiye bakması gerekiyor. Eğer bakım talebi olumsuz değerlendirilirse yasal temsilci aracılığıyla bir ay içinde bildirilmesi gerekli. Yasal temsilci 30 gün içinde verilen bakım raporuna itiraz edebiliyor ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri itirazları değerlendiriyor. Eğer tekrar ihtiyaç duyulursa heyet tarafından tekrar bir değerlendirme yapılıyor. Evde bakım maaşları hak sahiplerinin hesaplarına illere göre yatırılıyor. Mayıs ayı için evde bakım maaşları şu illerdeki hak sahiplerinin hesaplarına geçti; Edirne, Tokat, Çanakkale, Ordu, Diyarbakır, Antalya, Karabük, Osmaniye, İstanbul, Zonguldak, Uşak, Kocaeli, Balıkesir, Konya, Samsun, Niğde, Bilecik, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Manisa, Sakarya, Malatya, Çorum, Bursa, Gaziantep, Giresun, Eskişehir, Adana, Aksaray, Düzce, Kayseri, İzmir, Hatay.