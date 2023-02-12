









EV HANIMLARINA 7050 TL ÖDEME DESTEĞİ







Bu yaş aralığındaki kadınlar hemen başvursun! 7.050 TL tek seferlik ödenecek: Görülmemiş destek başladı! Devlet evde oturan, çalışmayan ev hanımlarına maaş ödeme desteği verecek. Fakat bunun öncesinde kurs programlarına kayıt olarak eğitimlerden yararlanmaları gerekmektedir. İşte devletin çalışmayan ev hanımlarına verecekleri 7050 TL ödemeye ilişkin detaylar ve diğer ayrıntılar...Devlet tarafından işkur üzerinden çalışmayan ev hanımlarına 7050 TL ödeme desteği verileceği açıklandı. Başvurular İŞKUR üzerinden sağlanacak. Çalışmayan ev hanımlarına verilecek ödemeler ile ilişkin diğer bilgiler merak ediliyor. İşte ekonomik gücünü elinde bulunduramayan kadınlara yönelik olarak verilecek ödemelere ilişkin diğer ayrıntılar...Çalışmayan ev hanımlarının yararlanabileceği bu yardım ödemelerinden İŞKUR şubelerinden faydalanabiliyor. Proje ile birlikte ev hanımları da aynı zamanda kurs desteği de almış oluyor. Elinde mesleği bulunmayan ev hanımlarının görecekleri kurs programları sayesinde ileride meslek sahibi edinilmesi de amaçlanıyor. Bu proje kapsamında işkur şubelerine giderek eğitime başvuruda bulunmak istediğinizi belirtebilir ve aynı zamanda tarafınıza maaş bağlaması yapabilirsiniz. Eğitim günde en az beş saat en çok 8 saat şeklinde uygulanacaktır. Ev hanımları iş konusunda deneyim kazanacak ve mesleklerini eline alması amaçlanmaktadır. Ekonomik gücünü elinde bulundurmayan ev hanımlarına yönelik destekten faydalanmak için en kısa sürede bulunduğunuz ildeki İşkur Şube Müdürlüklerine gitmeniz gerekmektedir.