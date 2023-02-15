Finans
15 Şubat 2023 - 10:15

Bu yaş arasındaki ev hanımları bayram edecek! Devlet her ay tıkır tıkır maaş ödeyecek: 7 bin 50 lira almak için başvurular başladı!

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Peki ev hanımları için sağlanan maddi desteğin şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
15 Şubat 2023 - 10:15
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Bu yaş arasındaki ev hanımları bayram edecek! Devlet her ay tıkır tıkır maaş ödeyecek: 7 bin 50 lira almak için başvurular başladı!
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Gelen son bilgilere göre artık ev sahipleri de maaş alabilecek! Devlet tarafından verilen sosyal destek ödemeleri kapsamında ev hanımları da düzenli olarak ödemelerden faydalanabilecek. Başvuru şartları ve ödeme miktarları belli oldu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV HANIMLARI DA ARTIK MAAŞ ALACAK

İŞKUR tarafından yapılan açıklama kapsamında artık belirlenen şartları taşıyan ev hanımı vatandaşlar da aylık olarak maaş alabilecek. İŞKUR tarafından gerçekleşen bu projeye göre ev hanımları için mesleki eğitim kursları başlıyor. Eğitime katılan ve meslek öğrenen ev hanımları ev bütçesine 7 bin 50 TL'ye yakın bir ödemeyle katkı sağlayabilecek. Ödemeleri ancak meslek eğitim kurslarına katılan ev hanımları alabilecek. 



Ev Hanımlarına Da Maaş Desteği Geliyor

15 yaşını dolduran bütün vatandaşlar bu projeye başvuru yapabilecek. Aynı zamanda belirlenen kurslara katılacak vatandaşlardan belli mesleki şartları da yerine getirmeleri ve kursları eksiksiz olarak tamamlamaları istenecek. İŞKUR tarafından düzenlenen bu projeye katılım sağlayan ve şartları yerine getiren ev hanımları aylık 7 bin 50 TL maaş alacak. Eğitim kapsamında günlük olarak en az 5 saat, en fazla 8 saat eğitim verilecek. Kurslar haftanın 6 günü ve haftalık 30-45 saat aralığında olacak şekilde planlandı. Başvuru yapacak vatandaşların başvuruları İŞKUR şubesi üzerinden veya e-şube üzerinden alınacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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