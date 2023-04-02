Finans
02 Nisan 2023 - 13:06

Bu yaz düğün yapacaklar yaşadı! Çeyrek altın o tarihten sonra 2.450 TL olacak: Düğün davetlilerine kötü haber!

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çeyrek altının 2.450 TL olacağı tarihi açıkladı. İşte altın fiyatlarında son durum

Finans
02 Nisan 2023 - 13:06
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Bu yaz düğün yapacaklar yaşadı! Çeyrek altın o tarihten sonra 2.450 TL olacak: Düğün davetlilerine kötü haber!
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Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya sürerken uzman isim İslam Memiş, yapmış olduğu açıklamalarda altın fiyatlarının geleceği noktaya ve o tarihe değindi. Gram altının 1550 TL'ye kadar çıkacağı tarihi duyurdu. Amerika'da yaşanan banka krizinden sonra yükselişler dikkat çekerken onuncu hafta 1200 TL'ye kadar çıkan gram altının güncel olarak 1210 seviyelerinde olduğu belli oldu.

çeyrek ve gram altın

GRAM ALTIN 1550 TL



Altın fiyatları üzerinden hazırlamış olduğu tahminler ve yorumlarla bilinen Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında yeni tahminlerini duyurdu. Haftalık verilere bakıldığında bin 217 lira, serbest piyasalarda bin 230 lira seviyelerinde yer alır iken Merkez Bankası belirsizlikleri üzerinden geniş bant aralığına dikkatler çevrilirken 1.170-1.260 TL, serbest piyasalarda 1.190-1.280 TL aralığını takip edeceğini belirten Memiş, geniş bant aralığına bakılmamasının nedeni ise belirsizlik olarak açıkladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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