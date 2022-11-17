Bu yaz düğün yapacaklara müjdeli haber! Devlet geri ödemesiz 42.000 TL evlilik ödemesi yapacak

Yuva kurma hayali olan, evlenmek için gün sayan milyonlarca genç için devletten müjdeli haber geldi. hayatını birleştirmek için harekete geçen gençler, yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalıyor. Masraflarını karşılamakta zorlanan evlilik çağındaki gençler için devletten destek gecikmiyor. Çeyiz hesabı adı verilen yardım ile gençlere yüksek tutarda para yardımı yapılıyor. Başvuru şartları, detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında… Devlet tarafından evlenmek isteyen gençlere karşılıksız ödeme yapılıyor. Başvuru şartlarını karşılayan kişilerin başvuru yapmaları halinde maaşın 24 katı kadarını çeyiz parası olarak alabiliyorlar. Bunun için ilgili kişilerin SGK İl Müdürlüklerine giderek başvurularını sunmaları gerekiyor. daha önce çeyiz parası almamış olanlar ise 5 yıllık süre içerisinde geriye dönük başvuru yaparak bu ödeneği geç de olsa alabiliyorlar.
Devletten gençlere 42.000 TL düğün hediyesi!
Evlilik hazırlığında olan gençler için devlet destekleri bu yıl da devam ediyor. Anne ya da babasından yetim maaşı alan bir genç kız, evlilik yapmak istediğinde bu maaşı kesiliyor. Ancak SGK bu durumda genç kızın aldığı maaşın 24 aylık tutarını çeyiz parası olarak ödüyor. Buna göre şu an 1.750 TL olan yetim maaşının 24 katına kadarını tek seferde alabiliyor. Bu tutar da 42 bin TL’ye denk geliyor. SGK tarafından yapılan bu ödeme tek seferliktir ve kişinin bu haktan yalnızca bir kez yararlanma hakkı bulunmaktadır. Evlilik hazırlığında olan genç kızın, SGK İl Müdürlüklerine bizzat giderek çeyiz parası ödeneği almak istediğini bildirmesi ve başvuru yapması gerekmektedir. Daha önce bu ödenekten haberi olmayan ya da yararlanmayan kişiler, eğer evleneli 5 yılı geçmemişse başvuru yaparak geriye dönük ödeme alabilecekler. Devletten çeyiz parası alabilmek için ise bazı şartların karşılanması gerekiyor. Bunun için kişinin kadın olması, yetim aylığı alıyor olması, ilk kez evleniyor olması gerekiyor. çalıştığı için yetim maaşı kesilenlerin bu haktan yararlanmaları mümkün olmuyor. Çeyiz parası için SGK İl Müdürlüklerine gidilirken başvuru sahiplerinin yanında bulundurması gereken bazı belgeler var. Evlenme cüzdanı, T.C. kimlik kartı, başvuru yapılacak kurumdan alınan dilekçe yeterli olmaktadır. Bu şartları sağlayan evlilik hazırlığındaki genç kızlar, başvurularını gerçekleştirdikten sonra SGK’dan 42 bin TL toplu ödeme alabilecekler.