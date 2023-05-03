Bu yaz düğünü olanlar dikkat! Altın fiyatlarına 14 Mayıs uyarısı: O seviyeden önce...







İSLAM MEMİŞ'TEN ÖNEMLİ UYARI!







Son zamanlarda altın fiyatlarında oldukça hareketli bir dönem yaşanıyor. Özellikle seçim günü ve seçim sonrasında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği konusu vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Piyasalardaki belirsizlik sebebiyle vatandaşlar, altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyorlar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.İslam Memiş, son zamanlarda piyasalarda büyük riskler alan ve kumar oynayan yatırımcıları uyararak, bu hareketlerin suçlu aramaktan ziyade kendi kararlarının sonuçlarına katlanmakla sonuçlanacağını belirtti. Memiş, özellikle seçim öncesi ve sonrasında büyük bir volatilite beklendiğine dikkat çekerek, sanal kumarhanelerin piyasaları manipüle etmek için kampanyalar başlattığını ve pozisyonlarını ayarladığını ifade etti. Bu durumun yatırımcıları kumar oynamalarına ve büyük riskler almalarına teşvik ettiğini söyleyen Memiş, sonunda bu yatırımcıların piyasaların kontrolsüz bir şekilde hareket etmesine maruz kalacağını ve seçim sonrasında borç batağına saplanan ve intihar eden insanlar göreceğimizi öngördü. Memiş, yatırımcıların son iki haftada çok dikkatli olmaları ve büyük riskler almaktan kaçınmaları gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde piyasalarda büyük kayıplar yaşanabileceğine dikkat çekti.