Bu yaz üzüm dalında kalacak! Altına bir rakip daha çıktı: 1 kg üzümün fiyatı dudak uçuklatıyor!







İLK HASAT BAŞLADI







KAYISI, ERİK, ŞEFTALİ VE NEKTARİN HASADI DA BAŞLADI

Mersin'de, yaklaşık 200 dönümlük bir alanda örtü altında yetiştirilen 'Yalova İncisi' cinsi turfanda üzümlerin hasadı başladı. Bu üzümler iç piyasada kilosu 500 liradan satılırken yurt dışında bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Ancak ilerleyen aylarda olgunlaşan ürünlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor.Yılın ilk örtü altı üzüm hasadı, Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Mevsimlik işçiler, özenle seçilmiş üzüm salkımlarını keserek paketliyor ve hem iç piyasada hem de yurt dışında satışa sunuyorlar. Bu üzümler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderilirken, aynı zamanda Avrupa, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yaparak Türkiye'ye döviz kazandırıyorlar. Bu 'Yalova İncisi' cinsi turfanda üzümler iç piyasada kilosu 500 liradan satılırken, yurt dışında bin liraya kadar alıcı bulabiliyorlar.Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, kış şartlarının halen devam ettiği nisan ayında bile Silifke'de ilk üzüm hasadının yapıldığını söyledi. Bölgenin mikroklima özelliği sayesinde erkenci meyve cenneti olduğunu belirten Gürbüz, turfan ürünleri de dahil olmak üzere kayısı, erik, şeftali ve nektarin hasadı da yapıldığını ifade etti. Gürbüz, üreticilerin hem iç piyasada hem de ihracatta iyi fiyatlarla kazandığını, doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünlerin kalıntısız olduğunu ve hiçbir ilaç veya hormon kullanılmadığı için ihracata uygun olduğunu vurguladı. Kelebeklerin bile rahat uçtuğu serada yetiştirilen meyvelerin doğal ve tatlı olduğunu kanıtladığını belirten Gürbüz, turfanda ürünlerin artmasıyla birlikte Mersin'in daha fazla ihracat noktası olabileceğini ifade etti.