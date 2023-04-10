Bu yaz üzüm dalında kalacak! Altına bir rakip daha çıktı: 1 kg üzümün fiyatı dudak uçuklatıyor!

Mersin'de, yaklaşık 200 dönümlük bir alanda örtü altında yetiştirilen 'Yalova İncisi' cinsi turfanda üzümlerin hasadı başladı. Bu üzümler iç piyasada kilosu 500 liradan satılırken yurt dışında bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Ancak ilerleyen aylarda olgunlaşan ürünlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte fiyatların düşmesi bekleniyor.
İLK HASAT BAŞLADI
Yılın ilk örtü altı üzüm hasadı, Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Mevsimlik işçiler, özenle seçilmiş üzüm salkımlarını keserek paketliyor ve hem iç piyasada hem de yurt dışında satışa sunuyorlar. Bu üzümler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderilirken, aynı zamanda Avrupa, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yaparak Türkiye'ye döviz kazandırıyorlar. Bu 'Yalova İncisi' cinsi turfanda üzümler iç piyasada kilosu 500 liradan satılırken, yurt dışında bin liraya kadar alıcı bulabiliyorlar.