Bu yıl işsiz kalmayacak! En az 20.000 kişi 8500-9000 TL maaşla işe alınacak: Bu kurumlar hemen çalışacak personel arıyor!

İŞKUR’DAN İŞ FIRSATI! İLKOKUL MEZUNLARI BİLE BAŞVURABİLECEK!
İş ve İşçi bulma kurumu olan İŞKUR yeni personel alacak. 16 bin 558 işçi, 2 bin 895 temizlik görevlisi, ve bin 323 güvenlik görevlisi alınacağını duyuran İŞKUR pek çok kişiye iş kapısı olmaya devam ediyor. Peki İŞKUR’un bu ilanı hangi alanlarda başvurulacak? İşte Detaylar… İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve işçi kollarına internet sitesi üzerinden alım yapacağını duyurdu. Üstelik 20 bin kişi işe alınmış olacak. Haberi duyan herkes ilanın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. İŞKUR ilanlarında aranan şartların ne olduğunu merak edenler detayları haber
içerisinden öğrenebilecek.
KPSS ŞARTI ARANMAYACAK
İŞKUR yeni personel alımı yapılacağını duyurması üzerine merak edenler araştırmalarını sıklaştırdı. Üstelik iş ilanında KPSS şartı da aranmayacak. Özel sektör üzerine alımların yapılacağı ifade edilirken aranan şartlarda tek tek açıklandı
İŞTE BAŞVURU DETAYLARI ?
İşe ihtiyacı olan kişiler İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmadan başvuru yapabilecekler. Hal böyle olunca İŞKUR’un yolunu tutan vatandaşlar da bir hayli fazla. Ancak internet üzerinden de başvurular alınabiliyor. Peki genel başvuru şartları ne olacak diye merak edenler için detayları araştırdık. İşte aranan şartlar bunlar: Öncelikle iş başvurusunu yapacak kişinin TC vatandaşı olması gerekmektedir. Yaş şartı da var 18 yaş ve üzerindeki kişiler başvuru yapabilecek. İlan içeriğine göre değişiklik gösterse de İŞKUr ilanında en az ilkokul mezunu olmak şart Kişilerin çalışmasını engelleyecek bir sağlık probleminin olmaması gerekiyor. Çalışacak kişinin dışa dönük ve iletişim becerilerinin yüksek olması aranan özelliklerden biri. Vardiyalı çalışma saatlerine ayak uydurabilecek kişilerin olması. Çalışma hayatında aktif ve dinamik olarak çalışabilecek kişilerin olması. Kamu haklarından bir mahrumiyetinin olmaması. Adli sicil kaydının da temiz olması aranan genel şartlar olarak belirtilmiştir.