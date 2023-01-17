KAMU PERSONELİ
17 Ocak 2023 - 01:00

Bu yıl kimse işsiz kalmayacak! İŞKUR dev projeyi başlattı: En az ilkokul mezununa 8500 TL maaş!

Birçok insan işsiz ekonomik zorluk yaşanılan şu günler de vatandaş iş bulmanın yollarını araştırıyor. Milyonlarca işsiz vatandaşı sevindirecek haber İŞKUR’dan geldi. İşte detaylar…

KAMU PERSONELİ
17 Ocak 2023 - 01:00
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Bu yıl kimse işsiz kalmayacak! İŞKUR dev projeyi başlattı: En az ilkokul mezununa 8500 TL maaş!
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İŞKUR, yeni istihdam oluşturacak sistemiyle çok sayıda vatandaşa umut olmaya devam ediyor. İlgili alanda deneyimi olmayan ilk veya orta öğretime sahip kişileri işe almayı planlıyor.

İŞKUR



84.960 KİŞİYE UMUT OLACAK AÇIKLAMA İŞKUR’DAN GELDİ

İŞKUR 'dan yeni bir istihdam çalışması geldi. İşe alımlara belirli şartların konulacağı söylense de alımların ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. İŞKUR kamu çalışanı alımına başlandığını duyurdu. Geçen yıllarda açılmayan yerlerin bu yıl açılması herkesi çok mutlu etti. İŞKUR her takası bu şekilde değerlendirmek istiyor. Salgın ya da diğer aksilikler nedeniyle işçilerin işten ayrılması sektörde işgücü sıkıntısı yarattı. İŞKUR önlem olarak ilan sayfasını sürekli güncellemektedir. Açmış olduğu iş ilanları ile işsiz vatandaşı işe, işvereni işçiye kazandırmaya devam ediyor.

ADLİ SİCİL KAYDININ TEMİZ OLMASI BAŞVURU SÜRECİNDE ÖNEMLİ

KPSS şartının aranmaması herkesi sevindiren haberler den biri oldu. İş bulmanın zor olduğu bir dönemde KPSS zordu. 80 farklı alandan yaklaşık 84.960 kişinin işe alınması ve alışveriş tecrübesinin aranmaması umudun ışığını artırmıştır. Temel gereksinim, ilk veya orta öğretimin kazanılmasıdır. 18 yaş üstü kişilerle çalışan İŞKUR, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin başvurularını kabul etmemektedir. Ayrıca güvenlik soruşturması kapsamında 1 yıl ve üzeri ceza almış olmanız ve tehlikeli bir durumda olmanız gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olamayanlar bu fırsattan yararlanamaz, bu nedenle başvuru yapmadan önce kayıt olmanız gerekmektedir

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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