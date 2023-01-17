Bu yıl kimse işsiz kalmayacak! İŞKUR dev projeyi başlattı: En az ilkokul mezununa 8500 TL maaş!

İŞKUR, yeni istihdam oluşturacak sistemiyle çok sayıda vatandaşa umut olmaya devam ediyor. İlgili alanda deneyimi olmayan ilk veya orta öğretime sahip kişileri işe almayı planlıyor.
84.960 KİŞİYE UMUT OLACAK AÇIKLAMA İŞKUR’DAN GELDİ
İŞKUR 'dan yeni bir istihdam çalışması geldi. İşe alımlara belirli şartların konulacağı söylense de alımların ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. İŞKUR kamu çalışanı alımına başlandığını duyurdu. Geçen yıllarda açılmayan yerlerin bu yıl açılması herkesi çok mutlu etti. İŞKUR her takası bu şekilde değerlendirmek istiyor. Salgın ya da diğer aksilikler nedeniyle işçilerin işten ayrılması sektörde işgücü sıkıntısı yarattı. İŞKUR önlem olarak ilan sayfasını sürekli güncellemektedir. Açmış olduğu iş ilanları ile işsiz vatandaşı işe, işvereni işçiye kazandırmaya devam ediyor.