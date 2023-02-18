Bu yıl kış bitmek bilmeyecek! O iller için yoğun kar yağışı ve donma tehlikesi var!







Yaz öncesinde baraj dolumu

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yağmur ve kar bekleniyor







Hava durumu uzmanı Kerem Ökten'e göre Türkiye'de kışın daha uzun sürmesi bekleniyor. Doğudan art arda iki bölgesel rüzgar esecek ve ülke genelini etkileyebilecek yeni karlı sistemler getirecek. Hatta büyük sistemlerin bile mümkün olduğunu söyledi.Kerem Ökten ayrıca yaz sezonu öncesinde barajların doldurulması çağrısında bulundu. Deprem bölgelerinde 21 Şubat'a kadar önemli bir yağış olmayacak ancak sonrasında kar ve şiddetli yağmur yeniden etkili olabilir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor. Karadeniz, Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.Marmara Bölgesi, parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülecek. Bölgenin ayrıca parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin de parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görülecek. Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri de parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski de bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri kar yağışlı geçecek. Bölgede ayrıca buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görülecek, yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski oluşacak. Son olarak, Güneydoğu Anadolu parçalı yer yer çok bulutlu olacak, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.