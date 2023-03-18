Ekonomik zorluklarının baş göstermesiyle beraber kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önemi artış gösterdi. Bu noktada mart ayı kamu personel alımı ilanları, arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Mart ayıyla beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı hakkında merak edilenler haberimizde.
KAMU PERSONELİ
18 Mart 2023 - 21:00
Bu yıl KPSS'den 60-65-70 aldıysanız bu iş size göre! Üniversiteye 144 personel alımı başladı: Başvurular için son 8 gün!
Kamu kurumların da iş arayışında olanlara büyük fırsat doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, eksik kadrolarını açıklarken o alanlar üzerinde personel alımını açıkladı. İşte, kamu üniversitesi personel alım yapılacak kadrolar ve detaylar...
KAMU PERSONELİ
18 Mart 2023 - 21:00