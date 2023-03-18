KAMU PERSONELİ
18 Mart 2023 - 21:00

Bu yıl KPSS'den 60-65-70 aldıysanız bu iş size göre! Üniversiteye 144 personel alımı başladı: Başvurular için son 8 gün!

Kamu kurumların da iş arayışında olanlara büyük fırsat doğdu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, eksik kadrolarını açıklarken o alanlar üzerinde personel alımını açıkladı. İşte, kamu üniversitesi personel alım yapılacak kadrolar ve detaylar...

KAMU PERSONELİ
18 Mart 2023 - 21:00
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Bu yıl KPSS'den 60-65-70 aldıysanız bu iş size göre! Üniversiteye 144 personel alımı başladı: Başvurular için son 8 gün!
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Ekonomik zorluklarının baş göstermesiyle beraber kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önemi artış gösterdi. Bu noktada mart ayı kamu personel alımı ilanları, arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Mart ayıyla beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı hakkında merak edilenler haberimizde.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanına bakılarak gerekli kadrolar üzerinden personel alımı başladı. Toplamda 144 kişinin alınacağı personel alımına ilişkin bilgiler resmi internet sayfasında yer almaktadır. Sitede bulunan başvuru formunu doldurarak 24 Mart 2023 tarihine kadar zaman dilimi verildi. Gerekli olan evrakların üniversitenin personel dair başkanlığından müracaat edilir.



Üniversite alımı

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Hemşire: 28 kişi

Fizyoterapist: 2 kişi

Diyetisyen: 1 kişi

Laborant: 3 kişi

Sağlık Teknikeri: 11 kişi

Eczacı: 1 kişi

Röntgen Teknisyeni: 3 kişi

Diğer Sağlık Personeli: 2 kişi

Temizlik, Dağıtım ve Taşıma Personeli: 1 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 50 kişi

Tekniker: 2 kişi

Büro Personeli: 6 kişi

Destek Personeli: 32 kişi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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