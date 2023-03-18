Bu yıl KPSS'den 60-65-70 aldıysanız bu iş size göre! Üniversiteye 144 personel alımı başladı: Başvurular için son 8 gün!







MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI







ALIM YAPILACAK KADROLAR

Ekonomik zorluklarının baş göstermesiyle beraber kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesinin önemi artış gösterdi. Bu noktada mart ayı kamu personel alımı ilanları, arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başlandı. Mart ayıyla beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımı hakkında merak edilenler haberimizde.Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanına bakılarak gerekli kadrolar üzerinden personel alımı başladı. Toplamda 144 kişinin alınacağı personel alımına ilişkin bilgiler resmi internet sayfasında yer almaktadır. Sitede bulunan başvuru formunu doldurarak 24 Mart 2023 tarihine kadar zaman dilimi verildi. Gerekli olan evrakların üniversitenin personel dair başkanlığından müracaat edilir.Hemşire: 28 kişi Fizyoterapist: 2 kişi Diyetisyen: 1 kişi Laborant: 3 kişi Sağlık Teknikeri: 11 kişi Eczacı: 1 kişi Röntgen Teknisyeni: 3 kişi Diğer Sağlık Personeli: 2 kişi Temizlik, Dağıtım ve Taşıma Personeli: 1 kişi Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 50 kişi Tekniker: 2 kişi Büro Personeli: 6 kişi Destek Personeli: 32 kişi