Bu yıl KPSS'den 65-67-70 alanlara iş fırsatı! Duyuru yapıldı: En az 9000 TL maaş ile...













BAŞVURU DETAYLARI AÇIKLANDI

Pamukkale Üniversitesi, farklı alanlarda 405 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, KPSS puanı yeterliliği aranarak kabul edilecektir. Sözleşmeli personeller, sürekli personel gibi özlük haklarından tam olarak yararlanamazlar ve iş akitleri yenilenmediği takdirde kurumdan ayrılırlar. Pamukkale Üniversitesi, çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan kadrolar için sözleşmeli personel alımı yapacak. Alınacak personel sayısı toplamda 405 olarak belirlenmiştir. Başvurular, KPSS puanı yeterliliği esas alınarak kabul edilecektir. Başvuru süreci ve başvuru şartları ilan edilen tarihlerde Pamukkale Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu.Ancak, sözleşmeli personellerin statüsü sürekli personel ile aynı olmayacaktır. Sözleşmeli personeller, sürekli personel gibi özlük haklarından tam olarak yararlanamayacaklardır. İş akitleri, sözleşme süreleri sona erdiğinde yenilenmediği takdirde, kurumdan ayrılmak zorunda kalabilirler. Bu nedenle, başvuru yapacak adayların sözleşmeli personel statüsünün gerekliliklerini dikkatle değerlendirmeleri önemlidir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilanı dikkatle takip etmeli ve başvuru şartlarını tam olarak yerine getirmelidir. Sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen adaylar için bu alım fırsatı, üniversite bünyesinde deneyim kazanma ve kariyer geliştirme imkanı sunmaktadır.Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, 405 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Alım işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin B fıkrası uyarınca gerçekleştirilecek ve yazılı-sözlü sınav yapılmayacak. KPSS (B) grubu puanları esas alınacak ve başvuru için KPSS puan yeterliliği aranacak. Eczacı unvanı dışındaki pozisyonlar için de sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adayların üniversitenin farklı birimlerinde istihdam edilebileceği belirtildi.Pamukkale Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 405 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Başvuruların şahsen yapılması gerekmekte olup, posta ile başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapacak adayların gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunmamaları ve duyuruda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Başvuru tarihleri 13 Nisan 2023'ten 5 Mayıs 2023'e kadar sürecektir ve başvuru yer ve saatleri üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylar, tercih ettikleri pozisyon ve çalışma yeri konusunda tamamen kendi sorumluluğundadır ve birden fazla pozisyona başvuru yapılamamaktadır.