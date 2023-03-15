









2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?







Bu yıl KPSS'ye gireceklere duyuruldu! 2023 KPSS sınav takvimi belli oldu: İşte o tarih! İşte milyonların beklediği haber. KPSS lisans mezunlarına her yıl yapılan kamu kurumuna geçme sınavıdır. 2023 yılı için de start verilmiştir. Bu sene sınava girecek olan adayların sınavın ne zaman yapılacağı ile ilgili soruları bulunmaktadır. Nihayet o sorulara ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy bir yanıt vermiştir. İşte 2023 KPSS sınavının tarihleri. Tüm detaylar haberimizde...Milyonlarca adayın beklediği cevap ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan gelmişti. Geçtiğimiz sene olan KPSS sınavı çok zorlayıcı olmuştu. Kopya skandalı nedeniyle sınav iptal edilmiş ve yeni bir sınav yapılmıştı. ÖSYM'nin heyetinin değiştiği de bu süreçte duyurulmuştu. Şimdi 2023 yılında yapılacak olan KPSS sınav tarihi ile ilgili sorular başlamış oldu. Sınav ne zaman olacak? Alan sınavları ne zaman olacak? Hangi ayda gibi sorular adaylarca sık sık sorulmaktaydı. Adayın çalışma düzeni ve programını belirleyen bu sorulara yanıt ÖSYM Başkanından geldi. İşte ayrıntılar...ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un sınavın yapılma tarihine ilişkin açıklaması ise şöyle: "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz’da, 2. gün oturumları 30 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos’ta duyurulacak." dedi. Henüz ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanmış bir sınav tavsimi ve programı yok.