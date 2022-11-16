Bu yıl KPSS'ye girenler dikkat! Ticaret Bakanlığı 2500 personel alacak! KPSS puanı, başvuru şartları belli oldu

Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan yeni sayısında Ticaret Bakanlığı’na 2 bin 500 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi Ticaret Bakanlığı personel alım şartları, branşlar ve KPSS puanı gibi detayları araştırmaya başladı. İşte Ticaret Bakanlığı personel alımı detayları.
Ticaret Bakanlığı’nda işe alımlar başlıyor!
Ticaret Bakanlığı bünyesine 200 muayene memuru, 1300 gümrük muhafaza memuru ve 1000 büro personeli olmak üzere toplam 2500 sözleşmeli personel alınacak. Bakanlık tarafından konuya ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvuru detayları ve şartlar belli olurken birçok kişi gelişmeleri yakından takip ediyor.
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Ticaret Bakanlığı personel alımı için başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru süreci 21 Kasım 2022 günü başlayacak ve 30 Kasım 2022 günü saat 17.00’a kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar yalnızca dijital ortamda başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşımadığı tespit edilen kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru sonrası sınava ilişkin diğer detaylar ise Ticaret Bakanlığı tarafından daha sonra duyurulacak.
Ticaret Bakanlığı 2500 personel alımı başvuru şartları yaş, KPSS, bölüm?
Ticaret Bakanlığı personel alımına başvuru yapmak için adayların 35 yaşını doldurmamış olması, 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ya da yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans
ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Adayların 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almaları gerekiyor. Çeşitli branşlarda yapılacak personel alımı için şartları taşıyan kişiler başvuru yapabilecek. Bakanlığın personel alımına ilişkin sınav duyurusu ise başvuruların tamamlanması ardından yapılacak. Başvurular 21 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım 2022 gününe kadar devam edecek. Söz konusu alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.