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29 Mart 2023 - 20:15

Bu yılın Survivor şampiyonu paraya boğulacak! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı: Bu ödülü ilk kez verecek

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da şampiyon olan kişiye verilecek ödül açıklandı. Ödülü duyanların ağzı açık kaldı. Acun Ilıcalı bu sefer kesenin ağzını açtı. İşte Survivor şampiyonuna verilecek ödül...

TV Programları
29 Mart 2023 - 20:15
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Bu yılın Survivor şampiyonu paraya boğulacak! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı: Bu ödülü ilk kez verecek


Survivor, Acun Medya tarafından yayınlanan ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışma programıdır. Sosyal medyada gündem yaratan iddialarla ağızları açık bırakan Survivor, birleşme partisiyle de adından söz ettirmişti. 

SURVIVOR ŞAMPİYONUNA VERİLECEK ÖDÜL NE?

survivor



Yarışmacılar, Dominik'te bir araya gelerek yemekler yemiş, şarkılar söylemiş ve eğlenmişlerdi. Her ne kadar yeni sezon önceki sezonlar kadar heyecanlı geçmese de, Acun Ilıcalı ve ekibi Survivor'un finali için harekete geçtiler. Bu sezonun da merakla beklenen anları arasında, yarışmacıların zorlu mücadeleleri ve hayatta kalmak için verdikleri mücadeleler yer alacak. Ayrıca yarışmacıların psikolojik ve fiziksel dayanıklılıklarını test eden zorlu oyunlar ve ada hayatının zorlukları da yine seyircileri ekran başına kilitleyecek. Survivor, Türkiye'nin en sevilen ve izlenen yarışmalarından biridir ve her sezonu büyük bir heyecanla beklenmektedir.

BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

survivor

Survivor yarışmasında son olarak veda eden isim, Elanur oldu. Elanur'un elenmesinin ardından duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Elanur, "Bugün gerçekten içimde çok farklı bir his vardı, buymuş demek ki. Çok duygulandım. Galiba hissettim ya bugün, çok neşeliydim, uyuyamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Survivor'a geldiğim için, deneyimlediğim için..." diyerek hislerini dile getirdi. Birleşme partisi ise Elanur'un elenmesinin ardından gerçekleştirildi ve herkesin keyifli vakit geçirdiği görüldü. Acun Medya ekibi, final için hazırlıklara başladı ve herkesi şok edecek bir ödülle gündeme geldi. Survivor'un heyecanı her sezon olduğu gibi bu sezon da seyircileri ekran başına kilitleyecek.

İŞTE SURVIVOR ŞAMPİYONUNA VERİLECEK ÖDÜL!

survivor

Sosyal medyada kulislerde konuşulanlara göre, Acun Ilıcalı'nın Survivor 2023 için oldukça cömert davrandığı ve tam tamına 1.5 milyon liralık bir ödül hazırladığı söyleniyor. Bu iddialar, hayranları ve yarışmanın takipçileri arasında büyük heyecan uyandırdı. Ödülün, nakit para yerine bir araç şeklinde verileceği söylentileri de yine kulaktan kulağa yayılıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, şampiyonlara araç ödülleri verilmesi planlanıyor ve bu durum bir kez daha izleyicilerin ağzını açık bırakacak gibi görünüyor. Survivor'un heyecanı her sezon artarak devam ediyor ve Acun Medya'nın bu tür sürprizleriyle, yarışmanın popülerliği daha da artacak gibi görünüyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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