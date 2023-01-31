EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 18:15

Bu yıllar arasında emekli olanlara 9000 TL ek ödeme yapılacak! Başvuruda dikkat çeken detay: İlk maaşla ödenecek!

Emeklilere ek ödeme duyurusu, maaşlarına ek olarak 9 bin TL'ye kadar ödenecek olan bankanın resmi sitesinden açıklandı. Bugün başvuranlar 3 gün içinde geri iade edilmeyen nakit para alacaklar.

EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 18:15
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Bu yıllar arasında emekli olanlara 9000 TL ek ödeme yapılacak! Başvuruda dikkat çeken detay: İlk maaşla ödenecek!
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Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği maaş zamları nihayet açıklandı. Emekli maaşı alan ve 3 yıl aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 9 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunulacağı öğrenildi. Ayrıca EYT üyelerine de promosyon ödeneklerinin 15.000 TL'ye kadar çıkabileceği söylendi.

Emekli vatandaşlar için bankalar hemen hemen hergün yeni duyurular yayınlıyorlar. Bankalar, özellikle EYT üyeleri için promosyon ödeneklerini artırmayı hedefliyorlar. Birçok bankadan bu konuda açıklama geldi ancak bu ödemelerin emekliler için yeterli olmadığı görüldü. Diğer taraftan; ekonomist Muhammed Bayram, emekli maaşlarının Mart 2023'ten itibaren ödeneceğini söyledi. Bu kapsamda EYT üyeleri yaklaşık 14 milyon emekliye katılarak sayıyı 16 milyona çıkaracağı belirtiliyor. Peki hangi bankalar emekli maaşına ne kadar destek verecek? EYT üyeleri ne kadar promosyon alacak? İşte detaylar..



Emeklilere ek olarak 9 bin TL'ye kadar ödeme

PROMOSYON ÖDEMELERİ 8000 TL İLE 15.000 TL ARASI KONUŞULUYOR!

Bankalar arasında emekliliği teşvik yarışı 2023'te de devam edecek. Şubat 2023'te milyonlarca emekliye ödenen en yüksek promosyon 9 bin TL'ye ulaştı. Ek ödeme olarak verilen 9.000 TL'lik promosyon ödeneğinin EYT'lilerin gelmesiyle birlikte değişeceği tahmin edilmektedir.

Yaklaşık 14 milyon emekliye 2,25 milyon EYT üyesi ekleyince bu sayı 16 milyona çıkacak. Bankalar bu nedenle emeklilere yönelik promosyonlarını artırmaya devam edecek. Konuyla ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı ancak o sırada bir tahminde bulundu. Mart ayı emeklilik sübvansiyonu tahminlerinde 8.000 TL ile 15.000 TL arasında değişeceği söylendi.

"20.000 TL'YE KADAR YÜKSELEBİLİR"

EYT düzenlemesi bu hafta Meclis'ten geçti ve Şubat ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şubat ayında dilekçe veren EYT üyeleri ilk maaşlarını Mart ayında alacak. Bir yandan EYT'li emekli olursa maaş ne olur sorusunun cevabı, bir yandan da EYT'lilere verilen terfi konusunda endişeler artıyor.

Uzmanlardan gelen ilk bilgilere göre EYT üyelerine ödenecek promosyon ücreti başlangıçta 20 bin TL olacak. Bankaların yaklaşık 16 milyon emekliye güzellik bakımı sağladığı tahmin ediliyor. Çünkü pek çok emekli bankada cazip müşteri haline geliyor.

Bankaların ayrıca Şubat ayında mevcut promosyon oranlarını aşan ödemeler yapacağı tahmin ediliyor. Emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri Mart ayında kararlaştırılacak. Bu, emeklilik promosyonlarında bir artışın Mart ayından itibaren ortaya çıkacağı anlamına gelir.

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