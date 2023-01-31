Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği maaş zamları nihayet açıklandı. Emekli maaşı alan ve 3 yıl aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 9 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunulacağı öğrenildi. Ayrıca EYT üyelerine de promosyon ödeneklerinin 15.000 TL'ye kadar çıkabileceği söylendi. Emekli vatandaşlar için bankalar hemen hemen hergün yeni duyurular yayınlıyorlar. Bankalar, özellikle EYT üyeleri için promosyon ödeneklerini artırmayı hedefliyorlar. Birçok bankadan bu konuda açıklama geldi ancak bu ödemelerin emekliler için yeterli olmadığı görüldü. Diğer taraftan; ekonomist Muhammed Bayram, emekli maaşlarının Mart 2023'ten itibaren ödeneceğini söyledi. Bu kapsamda EYT üyeleri yaklaşık 14 milyon emekliye katılarak sayıyı 16 milyona çıkaracağı belirtiliyor. Peki hangi bankalar emekli maaşına ne kadar destek verecek? EYT üyeleri ne kadar promosyon alacak? İşte detaylar..
EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 18:15
Bu yıllar arasında emekli olanlara 9000 TL ek ödeme yapılacak! Başvuruda dikkat çeken detay: İlk maaşla ödenecek!
Emeklilere ek ödeme duyurusu, maaşlarına ek olarak 9 bin TL'ye kadar ödenecek olan bankanın resmi sitesinden açıklandı. Bugün başvuranlar 3 gün içinde geri iade edilmeyen nakit para alacaklar.
EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 18:15