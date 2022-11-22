Kadın Sağlık
22 Kasım 2022 - 01:19

Bu yiyecekle saç dökülmesine dur deyin! Saçları gürleştiriyor, baştan sona yeniliyor..

Sağlıksız beslenme, egzersiz eksikliği ve stres hem vücudunuzu hem de saç köklerinizi yaşlandırır. Saç kökleri zamanla zayıflar ve saç dökülmesi meydana gelir. Saç dökülmesi gözetimsiz bırakılırsa “kellik” adı verilen bir sorun ortaya çıkar. Uzmanlar, saç dökülmesini önleyici yiyecekler yemenin genellikle saç dökülmesini durdurduğunu ve yeni saçların çıkmasına yardımcı olduğunu bulmuşlardır. İşte saçlarınızı baştan sona yenileyen besinler..

Kadın Sağlık
22 Kasım 2022 - 01:19
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Bu yiyecekle saç dökülmesine dur deyin! Saçları gürleştiriyor, baştan sona yeniliyor..


Saç dökülmesi çoğunlukla kalıtsaldır ancak yetersiz beslenmeden kaynaklanan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine neden olduğu bilinmektedir. Bunu durduramazsınız ama doğru beslenme programı ile saçlarınızı daha sağlıklı tutabilir ve saç dökülmesini yavaşlatabilirsiniz. Herhangi bir sebep olmaksızın saç dökülmesi meydana gelirse, bu başka bir tıbbi durumun belirtisi olabilir ve bir doktora danışmanız önerilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME ÖNERİLERİ

Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler



Demir açısından zengin olan yapraklı sebzeler, demir eksikliği nedeniyle saç dökülmesini önleyebilir. Demir eksikliği anemisinin ayırt edici belirtileri saçların incelmesi ve saç dökülmesidir. Demir eksikliği, kanda düşük oksijen seviyelerine ve kıl folikülü organlarına ve hücrelerine zayıf oksijen taşınmasına neden olur.

Meyveler

Meyveler

Birçok meyve C vitamini açısından zengindir. C vitamini güçlü bir bağışıklık sistemi için gereklidir ve antioksidan özelliklere sahiptir. C vitamini vücuttaki enfeksiyonları önler, ancak aynı zamanda ısıdan, zararlı güneş ışınlarından ve hava kirliliğinden zarar gören saçların sağlığını da korur. C vitamini içeren meyveler, özellikle portakal, greyfurt, karpuz ve çilek saçların sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Kuruyemişler

Kuruyemişler

 E vitamini, esansiyel yağ asitleri ve kükürt ile yüklü olan E vitamini saçın normal büyüme döngüsünün korunmasında çok etkilidir. Ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler saça doğal bir parlaklık verir ve yer fıstığı, saç dökülmesine neden olabilecek tiroid problemlerini önlemeye yardımcı olan iyot açısından zengindir.

Yoğurt

Yoğurt

Yoğurt, saç büyümesini destekleyen kalsiyum ve protein açısından zengindir ve ayrıca sindirime yardımcı olan iyi bakteriler içerir.

Deniz ürünleri

Deniz ürünleri

 Balık, karides ve istiridye gibi deniz ürünleri, saç köklerini güçlendiren ve hormonları dengeleyen çinko içerir. Erkek tipi kellikte çinko eksikliği sık görülür.

Fasulye

Fasulye

Hayvansal gıdalarda bulunan proteine ​​​​daha sağlıklı bir alternatif olan fasulye, sağlıklı saçlar için gerekli proteini sağlayabilir.

Tavuk, Hindi

Tavuk, hindi

 Yeterince protein tüketmediğiniz ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan saç dökülmesini durdurmadığınız sürece sağlıklı saçlara sahip olamazsınız. İhtiyacınız olan proteini sağlıksız, yağlı et gibi besinlerden almak yerine tavuk, hindi gibi az yağlı, kaliteli protein kaynakları tüketebilirsiniz.

Havuç

Havuç

Göze olan faydalarının yanı sıra saç derisini koruyan A vitamini ile birlikte sağlıklı saç kökleri için havuç alınabilir. Sağlıklı bir saç derisi, saç büyümesi, parlaklığı ve dayanıklılığı için önemlidir.

Kabak Çekirdeği

Kabak Çekirdeği

 Ceviz gibi, kabak çekirdeği de sağlıklı saçların korunmasına yardımcı olan omega-6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir açısından zengindir. Her gün bir avuç kabak çekirdeği yemek daha sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN BESLENME ÖNERİSİ

Az yağlı bir diyet erkek tipi kelliği tamamen durdurmaz ama yavaşlatabilir. Bilim insanları erkek tipi kelliğin ergenlik döneminde artan testosteron seviyesinden kaynaklandığına inanmaktadır. Yüksek yağlı hayvansal gıdalar testosteron seviyesini arttırarak saç köklerini olumsuz etkileyebilir. .Günlük beslenmenizden aldığınız protein ve B vitaminleri saçlarınız için çok önemlidir.

Bu proteini yağlı besinler yerine fasulye, mercimek, yoğurt gibi besinlerden alabilirsiniz. Avrupa'da yapılan bazı araştırmalar, soya proteininin saç büyümesini %15 oranında artırdığını ve saç dökülmesine karşı hızlı etki gösterdiğini gösteriyor.

Deniz yosunu

Deniz yosunu

Çalışmalar, deniz yosununun orta derecede alopesisi olan kişilerde saç büyümesini desteklediğini ve saç dökülmesini önlediğini göstermektedir. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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