Bu yiyecekle saç dökülmesine dur deyin! Saçları gürleştiriyor, baştan sona yeniliyor..

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME ÖNERİLERİ

Yeşil yapraklı sebzeler







Meyveler

Kuruyemişler

Yoğurt





Deniz ürünleri





Balık, karides ve istiridye gibi deniz ürünleri, saç köklerini güçlendiren ve hormonları dengeleyen çinko içerir. Erkek tipi kellikte çinko eksikliği sık görülür. Fasulye

Tavuk, Hindi

Havuç





Kabak Çekirdeği

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN BESLENME ÖNERİSİ

Deniz yosunu

Saç dökülmesi çoğunlukla kalıtsaldır ancak yetersiz beslenmeden kaynaklanan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine neden olduğu bilinmektedir. Bunu durduramazsınız ama doğru beslenme programı ile saçlarınızı daha sağlıklı tutabilir ve saç dökülmesini yavaşlatabilirsiniz. Herhangi bir sebep olmaksızın saç dökülmesi meydana gelirse, bu başka bir tıbbi durumun belirtisi olabilir ve bir doktora danışmanız önerilir.Demir açısından zengin olan yapraklı sebzeler, demir eksikliği nedeniyle saç dökülmesini önleyebilir. Demir eksikliği anemisinin ayırt edici belirtileri saçların incelmesi ve saç dökülmesidir. Demir eksikliği, kanda düşük oksijen seviyelerine ve kıl folikülü organlarına ve hücrelerine zayıf oksijen taşınmasına neden olur.Birçok meyve C vitamini açısından zengindir. C vitamini güçlü bir bağışıklık sistemi için gereklidir ve antioksidan özelliklere sahiptir. C vitamini vücuttaki enfeksiyonları önler, ancak aynı zamanda ısıdan, zararlı güneş ışınlarından ve hava kirliliğinden zarar gören saçların sağlığını da korur. C vitamini içeren meyveler, özellikle portakal, greyfurt, karpuz ve çilek saçların sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.E vitamini, esansiyel yağ asitleri ve kükürt ile yüklü olan E vitamini saçın normal büyüme döngüsünün korunmasında çok etkilidir. Ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler saça doğal bir parlaklık verir ve yer fıstığı, saç dökülmesine neden olabilecek tiroid problemlerini önlemeye yardımcı olan iyot açısından zengindir.Yoğurt, saç büyümesini destekleyen kalsiyum ve protein açısından zengindir ve ayrıca sindirime yardımcı olan iyi bakteriler içerir.Hayvansal gıdalarda bulunan proteine ​​​​daha sağlıklı bir alternatif olan fasulye, sağlıklı saçlar için gerekli proteini sağlayabilir.Yeterince protein tüketmediğiniz ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan saç dökülmesini durdurmadığınız sürece sağlıklı saçlara sahip olamazsınız. İhtiyacınız olan proteini sağlıksız, yağlı et gibi besinlerden almak yerine tavuk, hindi gibi az yağlı, kaliteli protein kaynakları tüketebilirsiniz.Göze olan faydalarının yanı sıra saç derisini koruyan A vitamini ile birlikte sağlıklı saç kökleri için havuç alınabilir. Sağlıklı bir saç derisi, saç büyümesi, parlaklığı ve dayanıklılığı için önemlidir.Ceviz gibi, kabak çekirdeği de sağlıklı saçların korunmasına yardımcı olan omega-6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir açısından zengindir. Her gün bir avuç kabak çekirdeği yemek daha sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olabilir.Az yağlı bir diyet erkek tipi kelliği tamamen durdurmaz ama yavaşlatabilir. Bilim insanları erkek tipi kelliğin ergenlik döneminde artan testosteron seviyesinden kaynaklandığına inanmaktadır. Yüksek yağlı hayvansal gıdalar testosteron seviyesini arttırarak saç köklerini olumsuz etkileyebilir. .Günlük beslenmenizden aldığınız protein ve B vitaminleri saçlarınız için çok önemlidir. Bu proteini yağlı besinler yerine fasulye, mercimek, yoğurt gibi besinlerden alabilirsiniz. Avrupa'da yapılan bazı araştırmalar, soya proteininin saç büyümesini %15 oranında artırdığını ve saç dökülmesine karşı hızlı etki gösterdiğini gösteriyor.Çalışmalar, deniz yosununun orta derecede alopesisi olan kişilerde saç büyümesini desteklediğini ve saç dökülmesini önlediğini göstermektedir.