Bu yöntemi bilenlere herkesten düşük fatura geliyor! Doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürecek küçük detay: Yapması saniyeler sürecek







PVC Pencerelerde Yaz ve Kış Ayarlarının Önemi







PVC Pencerelerde Kış Modu Nasıl Etkinleştirilir

PVC Pencerelerde Yaz ve Kış Ayarları Arasında Nasıl Geçiş Yapılır?

Havalar soğudukça, evlerin sıcak kalmasını sağlamak önemli. Gaz faturalarından tasarruf etmenin en etkili yollarından biri, ısı kaybetmemek için pencere ayarlarının yapılmasıdır.PVC kapı ve pencerelerin yazlık, kışlık ve dört mevsimlik ayar seçenekleri bulunur. Kapı ve pencereleri monte eden profesyoneller genellikle bu önemli ayrıntıyı gözden kaçırır.PVC pencerelerde kış modunu etkinleştirmek için önce pencere veya kapının kilitleme mekanizması bulunmalı. Bu mekanizma, pencere veya kapının yan tarafında, çerçeveyle birleştiği kenarda bulunur. Yuvarlak veya oval pim şeklindedir.Mekanizmayı bulunduktan sonra, altıgen şekilli yuvarlak mekanizmanın ortasına bir tornavida veya alyan anahtarı sokulmalı. Pencereyi yaz veya kış moduna ayarlamak için kilit çevrilmeli. Ancak, cıvata tamamen çevirilmemeli. Sadece tam olarak 90 derece dönmesi gerekir. Eğer her şey doğru yapıldıysa, pencere daha sıkı kapanacak. Değilse, doğru yöne çevrildiklerinden emin olmak için cıvatalar tekrar kontrol edilmeli.PVC pencerenin silindir kilidi üzerindeki mekanizma pencerenin yaz veya kış modunda olduğunu belirler. Silindir kilidi üzerindeki çentik sola (içeri) doğru ise lastik daha fazla sıkılacak, daha az hava girişi olacak ve ayar kış ayları için daha uygun olacak. Ortada ise standart ayar geçerli. Çentik sağda (dışarıda) ise bu yaz ayları için uygun. Başka bir deyişle, mekanizma içe doğru (evin içine doğru) çevrilirse kış modunda, dışa doğru (sokağa doğru) çevrilirse yaz modundadır.Genellikle PVC pencereler standart ayarlarla gelir ve dört mevsimde kullanılmalarında da bir sakınca yok. Ancak kışın daha yalıtımlı bir ev için, pencereler kış moduna geçirilebilir. Bu, contaları sıkılaştırır ve soğuk havanın evinize girmesini önler. Yaz aylarında ise contalar gevşetilir ve pencereler yaz moduna geçirilerek eve daha fazla hava girmesi sağlanır. Bu basit adımlar, izlenerek gaz faturası azaltılabilir.