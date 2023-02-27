Bu yöntemi kimse bilmiyor! Bilenler SGK'dan 2 ya da 3 emekli maaşı alabiliyor! İşte SGK mevzuatındaki gizli o yöntem

Birden fazla aylık almak, SGK mevzuatında belirtilen belirli koşullar altında mümkün. Bir kişinin eşi, annesi ya da babası vefat etmişse, bu kişiler emekli maaşlarını alabilir. Birden fazla aylık alma hakkı ile ilgili bazı önemli detaylar...
Kimler Birden Fazla Aylık Alabilir?
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) sigortalısı olan kişiler vefat eden eşlerinden dul aylığı alabilir. Bu hem erkekler hem de kadınlar için geçerli. Dul aylığı alan kişi yeniden evlenirse, aylığı kesilir. Bir kadın dul maaşı alıyorsa ve kendi emekli maaşı varsa, babasının ölümünden sonra yetim maaşı da alabilir. Bu durumda kişinin alabileceği aylık sayısı üçe çıkar. Ancak alınan aylıkların farklı sigorta sistemlerine bağlı olduğunu unutmamak gerekir.
Birden Fazla Aylık Alma Şartları Neler?Birden fazla emekli maaşı alabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar var;
- Vefat eden eş, Ekim 2008'den sonra vefat eden memur veya Bağ-Kur'lu bir eş ise en az 1800 gün prim ödemiş olmalı
- Ölen eş SSK'lı ise 5 yıldan beri sigortalı ve en az 900 gün prim ödemiş olmalı
- 2008 yılı Ekim ayından sonra ölmüş olmalı
- Çalışan veya emekli eşin aldığı aylık tam tutar değil