Bu yöntemi öğrenince yumuşatıcıya para vermeyeceksiniz! Sadece bir kaşık eklemek çamaşırların mis gibi kokmasını sağlayacak!







Nane Yağı Ekleyin







Akılda Tutulması Gereken Diğer Hususlar

Çamaşırlardaki Kötü Kokunun Nedenleri

Yumuşatıcı Alternatifleri

Çamaşırların temiz kokmasını sağlamak bazı doğal ve basit yöntemler mevcut.Sıvı çamaşır deterjanını koyduğunuz bölüme nane yağı eklemek, giysilerinize kalıcı, hijyenik ve ferah bir koku sağlayabilir. Bir yemek kaşığı bile ferah kokması için yeterli.Çamaşırların, taze kokmasını sağlamak için çamaşır makinesini ağzına kadar doldurulmamalı ve makinede çok uzun süre bırakılmamalı. Yıkadıktan hemen sonra asılmalı. Ayrıca yumuşatıcı seçerken de dikkatli olunmalı.Deri pulları, vücut yağları ve çamaşır deterjanı birleşerek çamaşırların kötü kokmasına neden olan küflü bir yağ maddesi oluşturabilir. Sadece sıvı çamaşır deterjanı kullanmak ve makineyi düşük sıcaklıklarda çalıştırmak da bu küfün nedenlerinden biri.Çamaşırları yumuşatmak için yumuşatıcı yerine renksiz sirke kullanın. Çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne 1 çay bardağı beyaz sirke ekleyerek de çamaşırlar yıkanabilir. Çamaşırlar makineden çıktıktan sonra sirke kokusu kaybolur ve sirkeyi doğal yumuşatıcı olarak rahatlıkla kullanabilir.Bu yöntemler ile çamaşırlar taze ve temiz kokar. Sıvı çamaşır deterjanına nane yağı eklemek, çamaşır makinesini ağzına kadar doldurmamak, yumuşatıcı yerine sirke kullanmak ve çamaşırları makinede çok uzun süre bırakmamak, giysilerinizin her yıkamada taze kokmasını sağlar.