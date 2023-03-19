YAŞAM
19 Mart 2023 - 16:00

Bu yöntemi öğrenince yumuşatıcıya para vermeyeceksiniz! Sadece bir kaşık eklemek çamaşırların mis gibi kokmasını sağlayacak!

Çamaşırların temiz kokmasını sağlayacak doğal ve basit ipuçları

YAŞAM
19 Mart 2023 - 16:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu yöntemi öğrenince yumuşatıcıya para vermeyeceksiniz! Sadece bir kaşık eklemek çamaşırların mis gibi kokmasını sağlayacak!
TAKİP ETTAKİP ET


Çamaşırların temiz kokmasını sağlamak bazı doğal ve basit yöntemler mevcut.


Nane Yağı Ekleyin



Sıvı çamaşır deterjanını koyduğunuz bölüme nane yağı eklemek, giysilerinize kalıcı, hijyenik ve ferah bir koku sağlayabilir. Bir yemek kaşığı bile ferah kokması için yeterli.

Akılda Tutulması Gereken Diğer Hususlar

Çamaşırların, taze kokmasını sağlamak için çamaşır makinesini ağzına kadar doldurulmamalı ve makinede çok uzun süre bırakılmamalı. Yıkadıktan hemen sonra asılmalı. Ayrıca yumuşatıcı seçerken de dikkatli olunmalı.

Çamaşırların temiz kokmasını sağlayacak doğal ve basit ipuçları

Çamaşırlardaki Kötü Kokunun Nedenleri

Deri pulları, vücut yağları ve çamaşır deterjanı birleşerek çamaşırların kötü kokmasına neden olan küflü bir yağ maddesi oluşturabilir. Sadece sıvı çamaşır deterjanı kullanmak ve makineyi düşük sıcaklıklarda çalıştırmak da bu küfün nedenlerinden biri.

Yumuşatıcı Alternatifleri

Çamaşırları yumuşatmak için yumuşatıcı yerine renksiz sirke kullanın. Çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne 1 çay bardağı beyaz sirke ekleyerek de çamaşırlar yıkanabilir. Çamaşırlar makineden çıktıktan sonra sirke kokusu kaybolur ve sirkeyi doğal yumuşatıcı olarak rahatlıkla kullanabilir.

Çamaşırların temiz kokmasını sağlayacak doğal ve basit ipuçları

Bu yöntemler ile çamaşırlar taze ve temiz kokar. Sıvı çamaşır deterjanına nane yağı eklemek, çamaşır makinesini ağzına kadar doldurmamak, yumuşatıcı yerine sirke kullanmak ve çamaşırları makinede çok uzun süre bırakmamak, giysilerinizin her yıkamada taze kokmasını sağlar.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ