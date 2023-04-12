Bu yöntemle çamaşırlar makineden bembeyaz çıkacak! Özel sır açığa çıktı: Meğer ev hanımları bunu yapıyormuş













Beyaz çamaşırlarda bulunan lekelerin nasıl gidireleceği araştırılırken temizleyebilmek için çeşitli yöntemler uygulanmaya başlandı. Kar beyazlığının korunması için çeşitli yöntemler düzenlenirken beyaz çamaşırların bembeyaz bir görünüm için dikkat edilmesi gerekenler haberimizde yer almaktadır. Çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gereken püf noktalar merak edilirken beyaz çamaşırların bembeyaz görünüm olması için yıkarken karbonat eklenmesi tavsiye ediliyor. Çamaşırlarınız bembeyaz bir görünümde olmasına katkı gösterirken beyaz sirke ise ilk sıralarda yer alır.Çamaşırların kar beyazlığını koruması ve canlı olması için beyaz sirke kullanılırken çamaşırların derinlemesine temizlik için limon suyu da kullanılması gerekir. Çamaşır makinesinin içerisine limon suyu eklenerek lekelerin arınmasına yardımcı olunur.