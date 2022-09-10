YAŞAM
10 Eylül 2022 - 14:12

Bu yöntemle eviniz tertemiz olacak! Haşrelerden anında kurtulacaksınız! İşte örümcek ve haşereleri evden uzaklaştırmak için kullanılan o yöntem

Örümcekler en korkulan hayvanlardan biridir. İnsanlar evlerinde bahçelerde yaygın olarak bulunan örümceklerden kurtulmak için pek çok farklı yöntem bulmuşlardır. Ancak bu yöntemler beklenen sonuçları vermeyebilir. Örümcekleri evden uzak tutmanın yolu basit yöntemlerden geçiyor.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 14:12
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bu yöntemle eviniz tertemiz olacak! Haşrelerden anında kurtulacaksınız! İşte örümcek ve haşereleri evden uzaklaştırmak için kullanılan o yöntem


Örümcek küçük olmasına rağmen evde görüldüğünde büyük paniğe neden olabilir. Çok hızlı ve yakalanması zor olan örümcekler evinize yuva yaptığında onları uzak tutmanız çok zor olacaktır. Örümcekleri öldürmeden ve kimyasal kullanmadan evinizden uzak tutmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri mutlaka denemelisiniz.

örümcek

Örümcekleri Uzak Tutmak İçin Yapılması Gerekenler

Limon Kabuğu



Süpürgeliklere, pencere pervazlarına ve raflara rendelenmiş limon kabuğu rendesi koyun. Limon kabukları örümcekleri uzaklaştıracak ve evinizin harika kokmasını sağlayacaktır.

Yalıtım

Büyük kapı ve pencere açıklıklarını takın. Yıpranmış perdeleri onarın. Örümcekler en küçük deliklere bile kolayca girebilir. Bu yüzden evinizi izole edin.

örümcek

Bitkileri Uzak Tutun

Bitkiler ve ağaçlar örümcekleri çeker. Ağaçlara tırmanarak çatlaklardan evinize girebilirler. Bu yüzden evin yakınındaki saman, yaprak, kaya ve döküntülerden kurtulun. Bitkilerinizi bahçede veya balkonda olacak şekilde yerleştirin.

Nane Yağı

Örümcekler nane kokusunu sevmezler. Bu yüzden sprey şişesini su ve mentol ile doldurun. Bu karışımı iç mekanlara, özellikle köşelere ve tavanlara püskürtün. Bu sayede eviniz güzel kokar ve örümcekler uzak durur.

Temizlik

Yiyecekleri daima kapalı tutun. Zeminde kalıntı kalmaması için düzenli olarak vakumlayın. Mutfak tezgahlarını ve masaları silin. Bulaşıkları birkaç saatten fazla tezgahta bırakmayın.

Kestane

Örümceklerin sevmediği şeylerden biri de kestanedir. Örümceklerin dolaşabileceği alanlarda küçük kestane bulundurun. Kestane, örümcekleri çürüyene kadar korur.

örümcek ağı

Dış Lambaları Kapatın

Dış aydınlatmaları kapalı tutun. Panjur veya gölgelik kullanarak pencere ışıklarının yansımasını engelleyebilirsiniz. Sarı sodyum sis farlarını da tercih edebilirsiniz. Bu ışık, zararlılar ve örümcekler için daha az çekicidir.

Beyaz Sirke

Örümcekler sirke kokusunu sevmezler. Bir sprey şişesini sirkeli suyla doldurun ve evin her yerine püskürtün. Kapı ve pencere kenarlarına püskürtme de dahil olmak üzere örümcekleri dışarıda tutabilirsiniz. Ancak bu kokunun evin her tarafına yayılacağı unutulmamalıdır.

Tütün

Tütün, örümceklerin ana düşmanlarından biridir. Örümceklerin bulunduğu yerlere sigara tozu serpebilir veya bir sprey şişesine su doldurup içine tütün döküp karışımı püskürterek örümcekleri evinizden uzak tutabilirsiniz

Ağı Temizleyin

Örümcek ağlarını temizlediğinizden emin olun. bir süpürge ile duvarda bakın. Böylece örümcek yumurtalarını temizleyebilir ve daha fazla örümcekle karşılaşma şansınızı azaltabilirsiniz.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü
Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü
İzolasyon deposunda yangın
İzolasyon deposunda yangın
Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini kazandı
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini kazandı
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Biri şapka ve maskeyle diğeri şalla yüzünü gizledi
Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Biri şapka ve maskeyle diğeri şalla yüzünü gizledi
Son Haberler
Weghorst sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynamayacak mı? Beşiktaş'ta Weghorst depremi!
Weghorst sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynamayacak mı? Beşiktaş'ta...
12 Dev Adam, Fransa'ya uzatmada mağlup oldu
12 Dev Adam, Fransa'ya uzatmada mağlup oldu
Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü
Çocuğunu almak için gittiği evde kocası tarafından öldürüldü
İzolasyon deposunda yangın
İzolasyon deposunda yangın
Birçok kişi şifa kaynağını çöpe atıyor! Duyduğunuzda çöpe attığınıza çok üzüleceksiniz! Her sofrada var... faydası suyunda
Birçok kişi şifa kaynağını çöpe atıyor! Duyduğunuzda çöpe...
Josef de Souza: 'Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor'
Josef de Souza: 'Bu tür cezalar Türk futbolunun imajına zarar veriyor'
Bilim insanlarından yeni gezegen açıklaması... Evrende yanlız değiliz! Dünyamıza benzeyen gizemli gezegen keşfedildi! Orada bir yıl 2,7 gün sürüyor!
Bilim insanlarından yeni gezegen açıklaması... Evrende yanlız değiliz!...
Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Florya'da metrobüs bozuldu, vatandaşlar yolda kaldı
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini kazandı
Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Burcu yaşam mücadelesini...
Başkan Bahadır, BM Genel Merkezi’ndeki konferansa katıldı
Başkan Bahadır, BM Genel Merkezi’ndeki konferansa katıldı
İşte Benim Stilim yarışmasının fenomen ismi transparan sütyeni ile sosyal medyayı salladı! Fenomen isme tepkiler çığ gibi
İşte Benim Stilim yarışmasının fenomen ismi transparan sütyeni...
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Biri şapka ve maskeyle diğeri şalla yüzünü gizledi
Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Biri şapka ve maskeyle diğeri şalla...
Denizli - Muğla sınırında çıkan yangında 100 hektar alan siyaha büründü
Denizli - Muğla sınırında çıkan yangında 100 hektar alan siyaha...
Metrobüs şoförünün kardeşi kaza anını anlattı!
Metrobüs şoförünün kardeşi kaza anını anlattı!