Bu yöntemle eviniz tertemiz olacak! Haşrelerden anında kurtulacaksınız! İşte örümcek ve haşereleri evden uzaklaştırmak için kullanılan o yöntem







Örümcekleri Uzak Tutmak İçin Yapılması Gerekenler

Limon Kabuğu







Yalıtım

Bitkileri Uzak Tutun

Nane Yağı

Temizlik

Kestane

Dış Lambaları Kapatın

Beyaz Sirke

Tütün

Ağı Temizleyin

Örümcek küçük olmasına rağmen evde görüldüğünde büyük paniğe neden olabilir. Çok hızlı ve yakalanması zor olan örümcekler evinize yuva yaptığında onları uzak tutmanız çok zor olacaktır. Örümcekleri öldürmeden ve kimyasal kullanmadan evinizden uzak tutmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri mutlaka denemelisiniz.Süpürgeliklere, pencere pervazlarına ve raflara rendelenmiş limon kabuğu rendesi koyun. Limon kabukları örümcekleri uzaklaştıracak ve evinizin harika kokmasını sağlayacaktır.Büyük kapı ve pencere açıklıklarını takın. Yıpranmış perdeleri onarın. Örümcekler en küçük deliklere bile kolayca girebilir. Bu yüzden evinizi izole edin.Bitkiler ve ağaçlar örümcekleri çeker. Ağaçlara tırmanarak çatlaklardan evinize girebilirler. Bu yüzden evin yakınındaki saman, yaprak, kaya ve döküntülerden kurtulun. Bitkilerinizi bahçede veya balkonda olacak şekilde yerleştirin.Örümcekler nane kokusunu sevmezler. Bu yüzden sprey şişesini su ve mentol ile doldurun. Bu karışımı iç mekanlara, özellikle köşelere ve tavanlara püskürtün. Bu sayede eviniz güzel kokar ve örümcekler uzak durur.Yiyecekleri daima kapalı tutun. Zeminde kalıntı kalmaması için düzenli olarak vakumlayın. Mutfak tezgahlarını ve masaları silin. Bulaşıkları birkaç saatten fazla tezgahta bırakmayın.Örümceklerin sevmediği şeylerden biri de kestanedir. Örümceklerin dolaşabileceği alanlarda küçük kestane bulundurun. Kestane, örümcekleri çürüyene kadar korur.Dış aydınlatmaları kapalı tutun. Panjur veya gölgelik kullanarak pencere ışıklarının yansımasını engelleyebilirsiniz. Sarı sodyum sis farlarını da tercih edebilirsiniz. Bu ışık, zararlılar ve örümcekler için daha az çekicidir.Örümcekler sirke kokusunu sevmezler. Bir sprey şişesini sirkeli suyla doldurun ve evin her yerine püskürtün. Kapı ve pencere kenarlarına püskürtme de dahil olmak üzere örümcekleri dışarıda tutabilirsiniz. Ancak bu kokunun evin her tarafına yayılacağı unutulmamalıdır.Tütün, örümceklerin ana düşmanlarından biridir. Örümceklerin bulunduğu yerlere sigara tozu serpebilir veya bir sprey şişesine su doldurup içine tütün döküp karışımı püskürterek örümcekleri evinizden uzak tutabilirsinizÖrümcek ağlarını temizlediğinizden emin olun. bir süpürge ile duvarda bakın. Böylece örümcek yumurtalarını temizleyebilir ve daha fazla örümcekle karşılaşma şansınızı azaltabilirsiniz.