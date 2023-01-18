Bu zam kontak kapattırır! Arabalar evin önünde süs oldu! Araç sahiplerine kötü haber geldi! Akaryakıta yeni zam geldi! İşte yeni güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam geldi. Döviz kurlarındaki değişiklik, dalgalanma motorin fiyatlarına yansıdı. Motorin fiyatlarına gece yarısında 1 ve 5 kuruş zam yapıldığı açıklandı. Değişikliğin ardından pompa fiyatları değişti. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve diğer detaylar...
Petrol ve benzin fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle vatandaş petrol fiyatlarını ve benzin fiyatlarını takip ediyor. Bu gece yarısı bir zam haberi daha aldı vatandaş. Motorin fiyatlarına 1 ve 5 kuruşluk zam yapıldı. Bu zamla birlikte pompa fiyatları da zamlandı. Benzin fiyatları aynı seyirde devam ediyor. Zamlar motorin fiyatlarında. Güncel fiyatlara göre İstanbul'dan örnek verecek olursak: Motorin'in litre fiyatı 23,17 TL. Benzinin litre fiyatı ise 20.36 TL. Bu zam oranları ve fiyatlar hesaplanırken bazı kıstaslar bulunuyor. Bunlar gümrük olmadan rafineri fiyatı iççin ÖTV ve EPDK payının dahil olmasıyla satış fiyatı hazırlanıyor.