Bu zamana kadar yediğiniz helvalara rakip geldi! Sütlü un helvası yiyenlerin tadı damağında kaldı







SÜTLÜ UN HELVASI MALZEMELERİ







TARİF

Az malzemeli ve pratik helva tarifi isteyenlere parmak yedirecek cinsten olan sütlü un helvası geldi. Deneyen herkesin beğenisini toplayan sütlü un helvası mutfakta çok zaman kaybetmek istemeyenler için büyük fırsat. Sütlü un helvası nasıl yapılır? Sütlü un helvası tarifi ve detaylar...125 gr tereyağı ya da margarin1 su bardağı un 1 su bardağı süt 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şekerKarıştırma kabının içerisine sütü ilave edelim ve devamında içerisine şeker ekleyerek eritene kadar karıştıralım. Tavanın içerisine yağ eklenerek üzerine un ilave edilir ve kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavrulma işlemi yapılır. Kahverengiye dönen unun üzerine şeker ve süt karışımını yavaş yavaş ilave edelim ve ocağın altını kapatarak karıştıralım. Sıcak servis edilmesi tavsiye edilen helvanın üzeri isteğe göre süslenebilir. Afiyet olsun.