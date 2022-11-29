Bu zamana kadar yediğiniz helvalara rakip geldi! Sütlü un helvası yiyenlerin tadı damağında kaldı

Az malzemeli ve pratik helva tarifi isteyenlere parmak yedirecek cinsten olan sütlü un helvası geldi. Deneyen herkesin beğenisini toplayan sütlü un helvası mutfakta çok zaman kaybetmek istemeyenler için büyük fırsat. Sütlü un helvası nasıl yapılır? Sütlü un helvası tarifi ve detaylar...
SÜTLÜ UN HELVASI MALZEMELERİ
125 gr tereyağı ya da margarin
1 su bardağı un 1 su bardağı süt 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker
TARİF
Karıştırma kabının içerisine sütü ilave edelim ve devamında içerisine şeker ekleyerek eritene kadar karıştıralım. Tavanın içerisine yağ eklenerek üzerine un ilave edilir ve kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavrulma işlemi yapılır. Kahverengiye dönen unun üzerine şeker ve süt karışımını yavaş yavaş ilave edelim ve ocağın altını kapatarak karıştıralım. Sıcak servis edilmesi tavsiye edilen helvanın üzeri isteğe göre süslenebilir. Afiyet olsun.