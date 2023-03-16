Bu zamdan yüz binler etkilenecek! Çalışanların maaşına kallavi zam geliyor: En düşük maaş bu miktarda olacak!











Müzakerelerin Yeniden Başlaması ve TÜHİS







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Açıklaması

Kamu sektöründe çalışan 700.000 işçinin zam talebi için yürütülen görüşmeler kritik bir dönemece girdi. Görüşmeler hızlandı ve işçi tarafı, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklifi bekliyor.Depremler nedeniyle ara verilen görüşmeler yeniden başladı. İşçi tarafı, 20 Ocak'ta taleplerini sunmuştu. Şimdi TÜHİS'ten gelecek teklif bekleniyor. TÜHİS'in talepleri değerlendirmeye başladı. Çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içinde teklifinİ işçi sınıfına sunması bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu çalışanları için toplu sözleşme çerçeve protokolü çalışmalarına başlamıştık. Deprem nedeniyle askıya aldık ama hak kaybı olmayacak şekilde hayata geçireceğiz" demişti.