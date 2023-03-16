EKONOMİ
16 Mart 2023 - 09:00

Bu zamdan yüz binler etkilenecek! Çalışanların maaşına kallavi zam geliyor: En düşük maaş bu miktarda olacak!

Kamu çalışanlarının zam talebi ivme kazandı ve yüz binlerce çalışanın maaşında artış bekleniyor. Görüşmelerde kritik bir dönemece gelindi ve işçi tarafı TÜHİS'in bu hafta teklifini bekliyor.

EKONOMİ
16 Mart 2023 - 09:00
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Bu zamdan yüz binler etkilenecek! Çalışanların maaşına kallavi zam geliyor: En düşük maaş bu miktarda olacak!


Kamu sektöründe çalışan 700.000 işçinin zam talebi için yürütülen görüşmeler kritik bir dönemece girdi. Görüşmeler hızlandı ve işçi tarafı, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklifi bekliyor.

Müzakerelerin Yeniden Başlaması ve TÜHİS Teklifi

Müzakerelerin Yeniden Başlaması ve TÜHİS



Depremler nedeniyle ara verilen görüşmeler yeniden başladı. İşçi tarafı, 20 Ocak'ta taleplerini sunmuştu. Şimdi TÜHİS'ten gelecek teklif bekleniyor. TÜHİS'in talepleri değerlendirmeye başladı. Çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içinde teklifinİ işçi sınıfına sunması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu çalışanları için toplu sözleşme çerçeve protokolü çalışmalarına başlamıştık. Deprem nedeniyle askıya aldık ama hak kaybı olmayacak şekilde hayata geçireceğiz" demişti.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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