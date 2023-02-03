Bu Zeka Oyunu, IQ Seviyenizi Ölçtüğü Gibi Problem Çözme Becerilerinizi de Zorluyor













Bu zeka oyunu IQ seviyenizi ölçtüğü gibi problem çözme becerilerinizi zorlar. Zeka oyunları, beyin gelişimini artırmak ve akıllı hamleler yapmanız için harika. Bu IQ testi biraz matematik bilgisi gerektiriyor. Görünüşte basit olmasına rağmen, şimdiye kadar sadece birkaç kişi bunu çözebildi. Yüksek IQ'ya sahip olanlar için daha kolay ancak yine de kafa karıştırıcı. Kendinize güveniyorsanız, deneyin...Basit görünmesine rağmen, pek çok kişi cevabı bulamıyor. Bu soruyu çözebilenlerin sayısı ise oldukça sınırlı. Çözenler ise genellikle yüksek IQ seviyesine sahip olanlar. Kendinizi yeterli görüyorsanız ve matematik bilginizi test etmek istiyorsanız, deneyin. Bakalım çözümü bulabiliyor musunuz?Resimde, kendilerine sayısal değerler atanmış üç tür kahve var. İlk üçü zaten çözüldü. Sonuncusunu bulmanız gerekiyor. Kahve ve kahve fincanlarının sayısal değerini belirlemek için bazı matematiksel hesaplamalar yapmalısınız.Pekala, başlayalım... İlk satır üç kahve fincanının da eşit olduğunu gösteriyor. Toplam değerleri 27. Çarpma sembolünün önemine dikkat edin. Sonuç olarak, bu satırdaki tek bir fincanın değeri 3'tür ve aşağıdaki gibi belirlenir: 3 * 3 * 3 * 3 = 27İkinci satırda, toplam değeri 11 olan büyük bir kahve fincanı ve üç küçük fincan gösterilmektedir. Büyük fincanın 3 değerinde olduğunu varsayarsak, hesaplama aşağıdaki gibidir: 3 + (2 * 2 * 2 * 2) = 3 + 8 = 11Üçüncü satırda büyük bir fincan, küçük bir fincan ve toplam değeri 36 olan soğuk bir kahve yer almaktadır. Büyük fincanın 3 ve küçük fincanın 2 olduğunu varsayarsak, çarpma yoluyla sonuca ulaşmak için soğuk kahvenin 6 olması gerekir. 2 * 3 * 6 = 36Son satır, açık bir cevabı olmayan parantezli bir ifadenin çözülmesini gerektirmektedir. Tüm kahve fincanlarının değerleri belirlendiğine göre, denklemi çözmek için işlem sırasına dikkat etmeliyiz. Hesaplama aşağıdaki gibidir: (3 * 3 - 2) * 6 = (9 - 2) * 6 = 7 * 6 = 42Özetlemek gerekirse, süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir: 3 x 3 x 3 = 27 3 + 2 x 2 x 2 = 3 + (2 x 2 x 2) = 3 + 8 = 11 2 x 3 x 6 = 36 (3 x 3 - 2 ) x 6 = (9 - 2) x 6 = 7 x 6 = 42