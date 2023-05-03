Buckingham Sarayı'nın önünde tutuklama













Adam, saldırgan bir silah bulundurma şüphesiyle tutuklandı. Polis, adamın arandığını ve bir bıçak bulundurduğunu ancak silah taşımadığını söyledi. Şüpheli bir çantanın da bulunduğunun tespit edildiğini ve uzmanların yaptığı incelemenin ardından tedbir amaçlı kontrollü patlatma gerçekleştirildiğini söylediler. Olayın şu anda terörle bağlantılı olduğu değerlendirilmiyor.