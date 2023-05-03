Adam, saldırgan bir silah bulundurma şüphesiyle tutuklandı. Polis, adamın arandığını ve bir bıçak bulundurduğunu ancak silah taşımadığını söyledi. Şüpheli bir çantanın da bulunduğunun tespit edildiğini ve uzmanların yaptığı incelemenin ardından tedbir amaçlı kontrollü patlatma gerçekleştirildiğini söylediler. Olayın şu anda terörle bağlantılı olduğu değerlendirilmiyor.
DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 13:37
Buckingham Sarayı'nın önünde tutuklama
Polis, Buckingham Sarayı'nın dışında şüpheli pompalı tüfek fişeklerini Saray arazisine atan bir adamın tutuklandığını söyledi.
DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 13:37