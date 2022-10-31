GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 11:17

Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!

Rusya'nın tahıl koridorundan çekilme kararı sonrasında buğday fiyatları yükselişe geçti. Buğday fiyatlarındaki yükseliş un ve ekmek zammının kapısını araladı.

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 11:17
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Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!


Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından ilk etki buğday fiyatlarında yaşandı. Rusya’nın anlaşmadan çekilmesi küresel tedarik endişelerini artırırken Chicago Ticaret Borsası’nda buğday vadeli işlemleri yüzde 5,4 artışla 8,7 dolara yükseldi.

Rusya anlaşmadan çekildi, buğday fiyatları fırladı

Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi buğday fiyatlarını yukarı taşıdı. Buğday fiyatları, günün ilk saatlerinde 8,9 dolara yükselerek 14 Ekim’den bu güne kadar en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Daha sonra küçük bir geri dönüş yaparak 8,7 dolara geriledi. Ayrıca mısır fiyatları da kile başına yüzde 2,2 artarak 6,96 dolara çıktı.



Şubat ayının sonunda Rusya – Ukrayna arasında çıkan savaş, tedarik sorunlarını beraberinde getirmişti. Birçok ülke tarım ürünlerine ve özellikle de buğdaya erişmekte güçlük çekerken buğday fiyatları rekor kırarak 13,6 dolara kadar çıkmıştı.

Buğday üretiminde dünyanın en büyük iki ülkesinden biri olan Rusya ve Ukrayna’nın arasındaki savaş sonrasında Türkiye’nin öncülüğünde tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı. Ancak Rusya’dan yapılan son açıklamaya göre anlaşma askıya alındı.

Savaş devam ederken yılın ilk çeyreğinden itibaren buğday fiyatlarında yaşanan yükseliş, ceplere un fiyatlarında zam olarak yansıdı. Türkiye’de un fiyatları zirveye çıkarken ekmeğe de peş peşe zamlar gelmişti.

Buğday pahalandı: Ekmeğe zam kapıda

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim’de Ukrayna’nın ilhak edilen Kırım’daki Sivastapol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada, terör eyleminin göz önünde bulundurularak, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımının askıya aldığı bildirildi.

Bu karar sonrasında buğday fiyatları aylar önce olduğu gibi yeniden yükselişe geçti. Bu durum da yine un ve ekmek zamlarının kapısını aralıyor. Türkiye genelinde bir ekmek şu an 4-5 liradan satılıyor. Ancak buğday fiyatlarının daha da yüksek seviyelere ulaşması durumunda ekmeğe zam kaçınılmaz olacak.

Ekmeğin yanı sıra una gelen zam birçok gıdayı da etkiliyor. Simit, yufka ve birçok unlu mamuller ürününün de bu yükselişten etkilenmesi bekleniyor. Ekmek fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak buğday fiyatlarındaki yükseliş ekmeğe zam ihtimalini güçlendiriyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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