Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları ifşa oldu! Ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı! Ekranların sevilen yüzü Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz boşandı. Boşanmasının ardında ihanet iddiaları vardı ve tüm detaylar belli oldu.
Yavaş yavaş basına sızan bilgilerde inanılmaz ayrıntılar var. 2018 yılında hayatlarını birleştirme kararı alan çiftten ne yazık ki bu sene kötü haber gelmişti. 5 yıllık evliliklerini fikir ayrılıkları nedeniyle bitirdikleri belirtilen çiftin bir de çocukları bulunuyor. Çocuğun velayeti anne de kalacak ancak boşanma protokolündeki nafaka şartı dikkat çekti. İşte tüm detaylar...
BUĞRA GÜRSOY VE NİLÜFER GÜRBÜZ EVLİLİĞİ BİTTİ! ŞİMDİ SIRADA BOŞANMA DETAYLARI VAREn son Dünyayla Benim Aramda yapımında boy gösteren ve ekranların sevilen yüzü Buğra Gürsoy, Nilüfer Gürbüz ile olan evliliğini bitirme kararı aldı. Boşanma protokolü basına sızan protokolde o ayrıntılar dikkat çekti. Daha önce başından bir evlilik daha geçen ve ünlü oyuncu Burcu Kara ile evlenmiş olan Buğra Gürsoy'un bu ikinci evliliğiydi. Ancak yine aradığı mutluluğu bulamayan Gürsoy, Nilüfer Gürbüz ile yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebi ile boşanma kararı aldı. Boşanma protokolündeki o ayrıntılar ise dikkat çekti. İşte o ayrıntılar...
Dünyayla Benim Aramda'nın ikinci sezonu için çekimlere başlayan Buğra Gürsoy boşanmanın ardından Arnavutköy'e yerleşti. 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan genç çiftin boşanma protokolüne ulaşıldı. Protokole göre çiftin oğulları anne Nilüfer Gürbüz'de kalacak, ayrıca Buğra Gürsoy eski eşi için 70 bin TL nafaka verecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre oyuncu, Acarken'te bulunan villayı eşine bıraktı.