Bugün 23.59'a kadar hemen başvuru yapın! Başvurusu onaylanana 3.700 TL ödeme yapılacak







YÜZDE OTUZ ZAM YAPILDI











Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri sağlamaktadır. SED ödemeleri belirli şartları taşıyan vatandaşlara yapılmakta olup, güncel tutarı 3.708 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödemeler, muhtaç durumda olan çocuklara ve koruyucu ailelere yapılmaktadır. SED ödemeleri ile muhtaç çocukların temel ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu ödemeler, çocukların eğitim ve meslek öğrenimleri için de kullanılabilmektedir. SED ödemeleri, çocukların 18 yaşını doldurmalarından sonra da devam etmektedir. Eğitim, meslek öğrenimi gibi giderler için de ödeme yapılmaktadır.Her yıl maaşlarda yapılan zamlarla birlikte SED ödemeleri de artırılmaktadır. Son yapılan zamlarla birlikte SED ödemeleri yüzde 30 artarak 3.708 TL'ye yükselmiştir. SED başvuruları e-Devlet sistemi ve Sosyal Hizmet Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru yapabilmek için T.C. kimlik, sağlık raporu, meslek kursuna başvuru ya da öğrenci belgesi gibi belgeler gerekmektedir. SED ödemelerinden yararlanabilmek için başvuru yapanların öncelikle bakıma muhtaç olan çocuklar olması gerekmektedir. SED ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan önemli bir sosyal yardım hizmetidir. Bu ödemeler, muhtaç durumda olan çocukların hayatlarını kolaylaştırmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmaktadır.