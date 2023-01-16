Finans
16 Ocak 2023 - 08:15

Bugün açıklandı! 81 ilde yaşayan vatandaşlara 250.000 TL hibe verilecek! Başvurmayan çok şey kaçırır

Uzman Eller Projesi Başvuru Nasıl Yapılır? Kırsal alanda yaşayan ve Tarım, Hayvancılık, ormancılık gıda ya da su ürünleri alanlarında herhangi bir bölümden

Finans
16 Ocak 2023 - 08:15
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Bugün açıklandı! 81 ilde yaşayan vatandaşlara 250.000 TL hibe verilecek! Başvurmayan çok şey kaçırır
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‘Uzman Eller Projesi’yle Tam 250 Bin TL Veriliyor!



Kırsal alanda yaşamını sürdüren tarım, hayvancılık, gıda veya su ürünleri alanlarında eğitim almış bölüm mezunları gençlere istihdam alanı sağlanıyor. Devlet destekli Uzman Eller Projesi’yle birçok genççe hibe veriliyor.

Genç girişimcileri yakından ilgilendiren Uzman Eller projesinin hibe miktarında önemli bir değişiklik meydana geldi. Hibe miktarı tam tamına 250 bin TL’ye kadar çıkartıldı. Daha öncesinde 100.000 TL’ye kadar verilen bu hibe tutarı 2023 yılında ciddi bir artışla 250 bin TL olarak verilecek. Konuyla alakalı resmi duyuru da Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi.



Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ‘2 Haziran 2021’de resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren 2022-2024 yıllarındaki kapsayan 4.046 sayılı ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’ Tarım gibi alanlarda lise ve dengi okullardan mezun olanlara destekler verilecektir’ denildi.

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TÜRKİYE’DE GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Uzman Eller projesine başvuran gençlerin sayısı giderek artarken hibe miktarındaki ciddi artışta hibe almak isteyen kişileri sevindirdi. 2022 yılında da toplamda 1023 kişiye hibe ödemeleri gerçekleştirildiği belirtilirken 2023 yılında artan hibe miktarı ile bu sayının katlanacağı öngörülüyor.

250 BİN LİRA DESTEK

Devlet destekli projeler ve hibe ödemeleri asgari ücret miktarındaki artışla ivme kazandı. 2023 yılının ilk ayında hibe miktarında da artış yaşandı.14 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yeni kanuna göre projede hibe miktarı 250.000 oldu. Hibe destek programı hakkında bilgi almak için https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

PEKİ NASIL BAŞVURACAĞIM?

Hibe destek programına nasıl başvuru yapacağını bilmeyenler detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Bir çok kişi hibe destek programından yararlanmak istiyor ama nasıl yapılacağını bilmiyor. Başvuru şartlarında detaylı bilgileri öğrenmek için tıklayınız

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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