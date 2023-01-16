Bugün açıklandı! 81 ilde yaşayan vatandaşlara 250.000 TL hibe verilecek! Başvurmayan çok şey kaçırır

‘Uzman Eller Projesi’yle Tam 250 Bin TL Veriliyor!
Kırsal alanda yaşamını sürdüren tarım, hayvancılık, gıda veya su ürünleri alanlarında eğitim almış bölüm mezunları gençlere istihdam alanı sağlanıyor. Devlet destekli Uzman Eller Projesi’yle birçok genççe hibe veriliyor. Genç girişimcileri yakından ilgilendiren Uzman Eller projesinin hibe miktarında önemli bir değişiklik meydana geldi. Hibe miktarı tam tamına 250 bin TL’ye kadar çıkartıldı. Daha öncesinde 100.000 TL’ye kadar verilen bu hibe tutarı 2023 yılında ciddi bir artışla 250 bin TL olarak verilecek. Konuyla alakalı resmi duyuru da Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ‘2 Haziran 2021’de resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren 2022-2024 yıllarındaki kapsayan 4.046 sayılı ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’ Tarım gibi alanlarda lise ve dengi okullardan mezun olanlara destekler verilecektir’ denildi.