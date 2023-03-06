YAŞAM
06 Mart 2023 - 17:16

Bugün alan bayram eder, almayan yas tutar! Yüzde 30 indirime girdi: Böyle kampanya bir daha gelmez

Son zamanlarda sık sık zamlanan ulaşım fiyatlarından sonra Türk Hava Yolları yeni bir kampanya başlattı. Peki fiyatlar ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
06 Mart 2023 - 17:16
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Bugün alan bayram eder, almayan yas tutar! Yüzde 30 indirime girdi: Böyle kampanya bir daha gelmez
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Uçak yolculuğu yapmak isteyen ancak yüksek fiyatlardan dolayı bilet alamayan vatandaşlar için yeni bir kampanya paylaşıldı. Peki Türk Hava Yolları biletleri nasıl yüzde 30 indirimli alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLET SATIŞI

Türk Hava Yolları AnadoluJet üzerinden bilet alacak vatandaşlara yeni bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında vatandaşlar yurt dışı çıkışlı ve Türkiye varışlı gidiş dönüş direkt ya da aktarmalı uçuşlar için aynı soyadına sahip vatandaşlar en az 3 kez en fazla 9 yolcu için geçerli olacak şekilde planlandı. 



Türk Hava Yolları AnadoluJet Kampanyası

İndirim için 19 ve 21 Aralık arasında satın alınan biletler sayesinde 16 Ocak ve 31 Mayıs tarihleri arasında yüzde 30 indirim hakkı tanımlanacak. Kampanya ile ilgili tüm detaylar AnadoluJet resmi internet sayfası üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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