Bugün alan bayram eder, almayan yas tutar! Yüzde 30 indirime girdi: Böyle kampanya bir daha gelmez







THY YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLET SATIŞI







Uçak yolculuğu yapmak isteyen ancak yüksek fiyatlardan dolayı bilet alamayan vatandaşlar için yeni bir kampanya paylaşıldı. Peki Türk Hava Yolları biletleri nasıl yüzde 30 indirimli alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Türk Hava Yolları AnadoluJet üzerinden bilet alacak vatandaşlara yeni bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında vatandaşlar yurt dışı çıkışlı ve Türkiye varışlı gidiş dönüş direkt ya da aktarmalı uçuşlar için aynı soyadına sahip vatandaşlar en az 3 kez en fazla 9 yolcu için geçerli olacak şekilde planlandı.İndirim için 19 ve 21 Aralık arasında satın alınan biletler sayesinde 16 Ocak ve 31 Mayıs tarihleri arasında yüzde 30 indirim hakkı tanımlanacak. Kampanya ile ilgili tüm detaylar AnadoluJet resmi internet sayfası üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı.