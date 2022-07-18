GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 11:51

Bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşların sürekli yakın takibinde yer alıyor. Güncel deprem haberlerinin yer aldığı listede, depremin nerede olduğu ve kaç şiddetinde meydana geldiği ise detaylı olarak bildiriliyor. 'Bugün deprem mi oldu?' 'Nerede deprem oldu?' soruları sonucunda çıkan AFAD ve Kandilli verileri İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Türkiye'nin çok sayıda ilinde meydana gelen depremleri anında vatandaşlara aktarıyor. İşte, AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 11:51
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Bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!


AFAD ve Kandilli verileri, 'Bugün deprem mi oldu?' 'Nerede deprem oldu?' sorularının yanıtını vatandaşlara anlık ve en güncel haliyle aktarıyor. Türkiye'de hemen hemen hergün küçük çaplı depremler meydana gelirken hissedilir derecede olanlar vatandaşları tedirgin edici durumlara da sokabiliyor.

Son depremler listesi genellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropol şehirlerde yaşayanlar için tarafından daha sık araştırılıyor. Son olarak İzmir ve Manisa'da meydana gelen deprem sonrası, bölgede yaşayanlar depremin merkez üssünü ve şiddetini öğrenmek için listeyi detaylı olarak inceliyorlar.



Bugün deprem mi oldu

AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile birlikte AFAD'ın Son Depremler Listesi en güncel haliyle yayınlanıyor. son dakika haberlerle vatandaşlara deprem hakkında detaylı bilgi veren deprem listelerinde bölgesel olarak yapılan deprem araştırmaları sonucunda son 500 depremin bilgileri vatandaşlara sunuluyor.

Bugün deprem mi oldu? sorusunun yanıtını güncel olarak takip etmek istiyorsanız Kandilli Rasathanesi ile birlikte AFAD'ın web sitesindeki son verileri takip edebilirsiniz. Bu sitelerde güncellenmiş haliyle anlık deprem verileri ve analizleri yer alıyor. Son gerçekleşen 500 depreme kadar bugün veya düne ait tüm deprem verilerin, Kandilli Rasathanesi'nde ve aynı zamanda AFAD'da bulabilirsiniz.

Bugün deprem mi oldu

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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