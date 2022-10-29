Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? 29 Ekim il il nöbetçi eczane listesi!







29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı?







29 Ekim nöbetçi eczaneler listesi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatile girdi. Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Bu yıl cumartesi gününe gelen 29 Ekim için vatandaşların internet arama motorlarında araştırmaları devam ediyor. Eczanelerden ilaç temin etmek isteyenlerin en çok merak ettiği konu ise 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor mu sorusu oluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi…29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler de resmi tatil yapıyor. Bu sebeple il ve ilçelerdeki eczaneler nöbetçi eczane uygulaması ile hizmetine devam ediyor. Eczanelerde işi olan ve ilaç alması gerekenlerin mahallelerindeki herhangi bir eczaneye gitme durumu bulunmuyor. Vatandaşlar, 29 Ekim günü yalnızca nöbetçi eczanelerden ilaç alışverişlerini yapabilecekler. Eczaneler normal şartlarda hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Eczanelerin çalışma saatleri kendi içlerinde değişiklik gösterebiliyor. Fakat 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle eczaneler resmi tatil süresince kapalı olacak. 29 Ekim Cumartesi günü yalnızca nöbetçi eczaneler faaliyetlerini sürdürecekler.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü hizmet verecek nöbetçi eczaneler için aramalar hız kazandı. Bulundukları ilçedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yoğun araştırma yapıyor. Nöbetçi eczaneler listesi TEB ORG TR adresi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar yakınlarındaki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için bu siteye girip “ Eczanem Nerede “ butonuna tıklayacaklar. Daha sonrasında bulundukları ili seçerek nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilecekler. Bu sistem üzerinden 29 Ekim Cumartesi günü için konuma en yakın eczaneyi bulabilir ya da il ve ilçe bilgilerini girerek arama yapabilirsiniz.