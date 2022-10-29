Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? 29 Ekim il il nöbetçi eczane listesi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok kurum resmi tatile girdi. Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Bu yıl cumartesi gününe gelen 29 Ekim için vatandaşların internet arama motorlarında araştırmaları devam ediyor. Eczanelerden ilaç temin etmek isteyenlerin en çok merak ettiği konu ise 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor mu sorusu oluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi…
29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününün resmi tatil olması nedeniyle eczaneler de resmi tatil yapıyor. Bu sebeple il ve ilçelerdeki eczaneler nöbetçi eczane uygulaması ile hizmetine devam ediyor. Eczanelerde işi olan ve ilaç alması gerekenlerin mahallelerindeki herhangi bir eczaneye gitme durumu bulunmuyor. Vatandaşlar, 29 Ekim günü yalnızca nöbetçi eczanelerden ilaç alışverişlerini yapabilecekler. Eczaneler normal şartlarda hafta içi ve cumartesi günleri saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Eczanelerin çalışma saatleri kendi içlerinde değişiklik gösterebiliyor. Fakat 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle eczaneler resmi tatil süresince kapalı olacak. 29 Ekim Cumartesi günü yalnızca nöbetçi eczaneler faaliyetlerini sürdürecekler.