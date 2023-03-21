Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım diyen EYT'liler büyük hizmet! Tıkla EYT maaş hesaplama robotu maaşını söylesin!

EYT nasıl hesaplanır?
EYT (Erken Emeklilik Hakkı) konusu son yıllarda Türkiye'de oldukça önemli bir gündem maddesi haline geldi. 24 yıldır devam eden mücadele sonucunda, AK Parti hükümeti EYT yasası üzerinde çalışma başlatmıştı ve 2023 yılında müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının sonunda yaptığı açıklamada, EYT'de yaş şartı olmaksızın prim ve yıl şartını dolduran kişilere emeklilik hakkı verileceğini duyurdu. Bu kapsamda, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler, erken emeklilik hakkı elde ettiler. Ancak, bu hakka sahip olmak için yine belirli bir prim ve çalışma süresi şartı aranıyor.
EYT müjdesiyle birlikte, milyonlarca kişi emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Tahminlere göre, ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Bu kişilerin alacakları emekli maaşı ise merak konusu haline geldi. 2023 yılında emekli maaş zam oranı yüzde 30 olarak ilan edilirken, SGK tarafından EYT'li vatandaşların maaşlarını hesaplamak için bir emekli maaşı hesaplama robotu da açıldı. Bu robot sayesinde, kişilerin prim ve çalışma süresine göre alacakları emekli maaşı miktarını önceden hesaplamaları mümkün hale geldi. Ancak, SGK emekli maaşı hesaplama tablosu daha sonra kapatıldı.